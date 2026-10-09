Son Mühür- YENİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı’nda geçen hafta gerçekleştirilen kongrede ilçe başkanlığına Mübeccel Timaç seçildi. Bugün düzenlenen devir teslim töreniyle eski İlçe Başkanı Ertük Çapın, görevini Mübeccel Timaç’a devretti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini protesto etmek için geçtiğimiz çarşamba günü YENİ Partililer tarafından eylem gerçekleştirilmişti. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yapılan eylemi sonlandırması nedeniyle eylem günü tepki almıştı. İl Başkanı Güç'e bir tepki de Bornova İlçe Başkanlığı'nın devir teslim töreninde konuşan Ertürk Çapın'dan geldi. Çapın, partisinin İzmir İl Başkanlığı için “Bu halkı ve örgütü motive edecek bir başkan lazım” ifadelerini kullandı.

"Bize İzmir halkını tekrar motive edecek, içindeki umutsuzluğu yok edecek bir lider şart"

Çapın'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Önümüzdeki hafta İl seçimi olacak. Üzülerek söylüyorum Cemil Tugay için biz gerekli prestoyu yapamadık. Ve bitti görüyorsunuz. 2. gün sokağa çıkacak insan bulamaz hale geldik. Çünkü motive edemedik. Toplanan insanların umutlarını bir anda yok ettiler. Bu sözlerime hiç kimse alınmasın. Bu örgütün başına, ben aylardır söylüyorum, bu halkı ve örgütü motive edecek bir başkan lazım. Arkadaşımız bilgili, eğitimli, düzgün ama bakıyorsunuz EBSO'da başkan oluyor. EBSO başkan adaylarının bir tanesi AK Partili, bir tanesi MHP'li, bizden aday yok. Ticaret Odası'nda tek aday giriyor, eskiden meslek komitelerinde olurduk, bizden kimse yok. Esnaf Odası'nda yokuz. İzmir'in gündemini bu gruplar belirliyor. Biz bunların içinde olmadığımız sürece İzmir'in gündeminde olamayız. Bunlar sağlamamız gerekiyor. Bunları sağlayacak bir güç lazım. Bunları sağlayacak bir lider lazım. Ben ilçe başkanlığını kendim bıraktım, hiçbir yere aday değilim. Benim tek derdim bir sonraki neslin geleceği. Burası bizim kalemiz. Bütün Anadolu bize bakıyor, yıllarca baktılar. Orayı düşürmemek için bizim burada halkımızın ve örgütümüzün motivasyonunu en yüksek noktada tutmamız lazım. Bunu sağlamamız lazım. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Ben bu düşüncelerin oluşması için bir hafta uğraşacağım, hepinizin bilgisi olsun. Herkes düşüncesinde özgürdür. Ama ben İzmir'in ve Türkiye'nin geleceği açısından İzmir'in düşmemesi gerektiğinin inancındayım. Bize de İzmir halkını tekrar motive edecek, içindeki umutsuzluğu yok edecek bir lider şart. Başka çaresi yok. Sürekli Genel Başkan'ımız buraya gelerek İzmir'i motive etmek zorunda değil. Bu Genel Başkanının çalışması ile İzmir'de yapılacak bir şey değil. O yüzden bir süreç var, o süreçte belirtiğim düşüncelerde doğrultusunda yürüyeceğim" dedi.