Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, Anadolu’nun asırlık kültürel miraslarından aşıklık geleneğini "Sazın Mirası: Aşıklık Geleneğinde Usta & Çırak Buluşması" başlıklı etkinlikle sanatseverlerle buluşturdu. Anadolu Aşıklar Derneği ortaklığıyla Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nde düzenlenen program, usta ozanlar ile genç yetenekleri aynı sahnede bir araya getirdi.

Aşıklar atışması ve türküler büyüledi

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Turgut Yılmaz, Osman Feryadı, Feyzi Önder, Serdar Çelik, Bedri Sinan Boz, Mesut Baykurt, Köksal Topçu, Ensar İpek, Ali Canani ve Ender Bal sahne aldı. Geleneğin önemli temsilcilerinin sergilediği atışmalar, koçaklamalar ve seslendirdiği yöresel türküler dinleyicilerden uzun süre alkış topladı.

Başkan Eşki: "Kültürel mirasımızı yaşatmak en büyük görevimiz"

Aşıklık geleneğinin Anadolu’nun sözlü tarihini ve bilgeliğini günümüze taşıyan en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu mirası usta-çırak ilişkisiyle gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Bornova’yı kültür ve sanatın merkezi yapma kararlılığında olduklarını vurgulayan Eşki, belediye olarak köklü değerlere ve ozanlık kültürüne destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.