Son Mühür- İzmir Şehir Tiyatroları kurucu direktörlerinden Özlem Karabay'ın kendisini haksız yere işten çıkartmakla suçladığı Levent Üzümcü, kendisi hakkında gündeme gelen iddialara açıklık getirmek için harekete geçti.

''Hakkımda genel sanat yönetmenliğim sırasında insanların ekmeğiyle oynadığıma dair bir takım söylentiler çıkaranlar var'' hatırlatmsında bulunan Levent Üzümcü,

''Kısa bir açıklama gereği doğdu;'' sözleriyle olayı kendi bakış açısıyla anlattı.

Kimsenin ekmeğiyle oynamadım...



''ödenekli tiyatroların en ciddi sorunlarından biri, sınavsız olarak kurumlarda yer alan çalışanlardır. Bu kimselerin kurumlardaki varlığı iş barışını engellemektedir'' diyen Levent Üzümcü,

''O yüzden 2024 yılında, göreve başlar başlamaz, kurumda çalışan ve benim görev süremden önce belediyenin içinden kuruma kaydırılmış ve sınavsız kurumda yer alan personellerin, belediyenin, kendilerinin geldiği birimlerine döndürülmelerini aylarca istedim.

Toplam 4 kişiden 3’ünün görev yerleri değiştirildi. 1 personelin ise belediyeyle ilişiği kesildi. Kurum tiyatroları tüm çalışan kadrosunu sınavla almaktadır, almalıdır da.

Bir kimsenin yapılan sınavda jüri olması, ona o kurumda çalışma ve kadro hakkı tanımaz, tanımamalıdır'' vurgusnda bulundu.

Son derece doğaldır...



''Kurumlarda genel sanat yönetmenlerinin göreve geldikten sonra yanında kendisiyle çalışacak ekibi getirmesi son derece doğaldır'' mesajı veren Üzümcü,

''Doğal olmayan, bu ekibin tiyatronun kadrosuna dahil edilmesidir. 3 yılda bir değişen genel sanat yönetmeninin yanında getirdiği yardımcılarına kadro vermesi, süreçte hem iş barışını hem de tiyatro içinde olması gereken iş disiplinini bozacak şeylerdir.

Örneğin ben, tanınan hak 3 kişi olmasına rağmen, göreve gelirken yanımda sadece 1 genel sanat yönetmen yardımcısı getirdim ki o da benimle birlikte istifa etti.

Bu önemli bir detay...



30 yılını hem ödenekli hem de özel tiyatrolarda çalışmış biri olarak, yukarıda saydığım ve tiyatro emekçilerinin bildiği ancak kamuoyunun bilmediği teknik ve kadro yapılanmasıyla ilgili eksik ve yanlış gördüğüm şeyleri de düzeltmek ve ardımdan gelecek yöneticilere olması gereken bir kadro yapılanmasını bırakmak bir görev olduğu kadar aynı zamanda ödenekli tiyatroların devamıyla ilgili de önemli bir konudur'' sözleriyle kendisi hakkında insanların ekmekleriyle oynadı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.





Özlem Karabay ne mesaj vermişti?



Yücel Erten dönemindeki görevinden Levent Üzümcü tarafından uzaklaştırıldığını belirten Özlem Karabay konuyu yargıya taşımıs ancak mahkemeden lehine karar çıkmasına rağmen görevine tekrar dönememişti.

''Levent Üzümcü,

Sana ah’ım büyüktür'' diyen Özlem Karabay,

''Memuriyetimden istifa ederek, kurmak ve sürdürmek üzere geldiğim, kurucularından olduğum, 3,5 yıl yoğun emekle çalıştığım İzmir Şehir Tiyatroları’ndan, Levent Üzümcü’nün gelişiyle birlikte kendisinin talebiyle atıldım.

1,5 yıl süren davada mahkeme tarafından iki kez haklı bulunmama rağmen, Üzümcü bu yönde irade kullanmadığı için geri alınmadım.

Hayatımı, geleceğimi kararttın Levent Üzümcü. Zerre kadar da vicdan azabı duymadın. Bu konuda söylediklerin de benim yaşadığım gerçekle hiçbir zaman örtüşmedi.

Tarlamı, geleceğimi yaktın yıktın ve gidiyorsun…

Sana ah’ım büyüktür'' sözleriyle Levent Üzümcü'ye olan tepkisini dile getirmişti.