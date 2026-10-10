Bornova’da kimse yalnız bırakılmıyor! Sıcak yemekler kapıya gidiyor

Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde sosyal belediyecilik anlaşı ile çalışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki Kent Mutfak şubeleriyle vatandaşlara ekonomik yemek alternatifi sunan belediye, dezavantajlı grupları da unutmuyor. Sağlık sorunları ya da fiziksel durumu kendi yemeğini hazırlayamayacak durumda olan Bornovalılar için Kent Mutfak’ta her sabah erken saatlerde ocaklar yanıyor.

Sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerinin kapısına ulaştırılıyor

Temizliğe dikkat edilerek uzman diyetisyenlerin kontrolünde kalori ve besin değerleri hesaplanarak pişirilen menüler, sefertaslarına konularak Bornova Belediyesi’nin özel dağıtım araçlarıyla her gün düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Her gün 70 haneye ücretsiz yemek desteği

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Bornova inşa ettiklerini belirterek, “Yaşlı, engelli, yatalak hasta olan ve ne yazık ki evinde kendi yemeğini pişirebilecek gücü kendisinde bulamayan vatandaşlarımızın her an yanındayız. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan ekiplerimizin titizlikle tespit ettiği 70 haneye, her gün 85 kişilik sıcak yemeği ücretsiz olarak ve büyük bir gizlilik ritüeliyle kapılarına kadar götürüyoruz. Amacımız sadece karın doyurmak değil; Bornova Belediyesi’nin sıcaklığını, şefkatini ve dayanışma ruhunu o evlere taşıyabilmektir. Ayrıca sosyal dayanışmamızı sadece bu hanelerle de sınırlı tutmuyoruz. Bornova ilçe sınırları içinde yaşayan ve en acı günlerini yaşayan, cenazesi olan vatandaşlarımıza da ailelerimizin talebi doğrultusunda cenaze yemeği desteği sağlıyoruz. Bornova'da hiç kimse kimsesiz değildir; iyi günde de kötü günde de bir aradayız.” diye konuştu.