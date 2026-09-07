Beste Temel / Son Mühür - İzmir'in Konak ilçesinde belediye ekipleri, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde yer alan ve bölge halkının güvenliğini tehlikeye atan bir metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yapılan son işlemle birlikte, 2024 yılının nisan ayından bu yana ilçe genelinde yıkımı tamamlanan bina sayısı 384 oldu.

Yenidoğan'daki son yıkımla tehlikelerin önüne geçildi

İlçenin farklı noktalarında devam eden yıkım operasyonlarıyla, binaların oluşturduğu olası tehlikelerin önüne geçilmesi ve kent dokusunun daha sağlıklı, düzenli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Güvenlik riski barındıran binalar, gerekli inceleme ve tedbirlerin ardından ekiplerce ortadan kaldırılıyor.

"Binaları tamamen ortadan kaldırana kadar çalışmayı sürdüreceğiz"

Yıkım çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılan hizmetlere ilişkin açıklamasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana 384 metruk yapıyı yıkarak mahallelerimizi nefes alabilir hale getirdik. İlçemizin estetiğini bozan ve güvenlik riski taşıyan yapıları tamamen ortadan kaldırana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.