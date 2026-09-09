Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)' nin 9 Eylül'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezi kutlamalara başladı. Bugün Ankara'da düzenlenen program Anıtkabir'deki törenle başladı. Program kapsamında saat 09.15'te Anıtkabir Aslanlı Yol girişinde buluşuldu. Saat 10.00'da yapılan çelenk sunumunun ardından saat 10.15'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Saat 10.30'da ise 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri ziyaret edildi.

Gümrükçü ve İzmirli Vekil Anıtkabir'de

Anıtkabir'de düzenlenen törene İzmir'den de katılım oldu. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne katıldı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Anıtkabir ziyaretinde partisinin töreninde yerini aldı.

Saat 15.00'te ise Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclis üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları genel başkanların katılımıyla 'Geçmişin ve Geneleceğin Tespiti' başlıklı geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de ise Bellek Müzesi'nde 103 Gencimizle 103 Yıllık Miras' buluşması yapılacak. Saat 19.00'da 9 Eylül Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon kapsamında iki belgesel gösterimi ile ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.