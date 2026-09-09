Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir, 9 Eylül kuruluş ve kurtuluşun gününü onurla ve gururla kutlamaya devam ediyor. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Basmane’den Cumhuriyet Meydanı’na Zafer Yürüyüşü düzenlendi; kent protokolü Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından Konak Hükümet Konağı önünde 104 yıl önce şanlı Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından kutlama töreni yine Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle devam etti. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle İzmirliler katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okunurken ardından ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilere seslendi.

"Büyük azim ve kararlılıkla devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bugün, canları pahasına vatanımıza armağan eden bu şehitlerimizin ve gazilerimizin, sizlerin ve kahramanlarımızın, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerinde kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarımızla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da yüceltmek görevini yerine getirmek için büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bizleri bu gurur gününe kavuşturan tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.”

“İzmir, kurtuluşun şehridir. İzmir, kuruluşun şehridir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik mesajının okunması sonrası Başkan Tugay, İzmirlilere seslendi. Tugay, “İzmir’in tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesidir. İlk kurşundan zafere, tam bağımsız Türkiye’ye uzanan o büyük mücadelenin adı İzmir’dir. İzmir, kurtuluşun şehridir. İzmir, kuruluşun şehridir. İzmir, Cumhuriyet’in şehridir. Bugün kurtuluşumuzun 104’üncü yılında yine yan yanayız. Yine meydanlardayız. Yine bayraklarımız elimizde, aynı büyük gururu taşıyoruz. Hatırlayın. Onur ve gurur duyarak hatırlayın. 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edildiğinde Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşunla bir millet, teslimiyeti reddetti. O irade İzmir’den Anadolu’ya yayıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir kurtuluş mücadelesine dönüştü. Anadolu’nun kadınları cephane taşıdı. Köylüler elindeki ekmeği ordusuyla paylaştı. Gençler cepheye koştu. Analar evlatlarını vatana emanet etti. İsmini bilmediğimiz milyonlar, aynı bağımsızlık ülküsünün etrafında birleşti” dedi.

“Ve o bayrak İzmir semalarında yeniden dalgalandı”

“Bir millet, vatanına ve geleceğine sahip çıktı, kendi kaderini kendi elleriyle yazdı, esarete cesaretle karşılık verdi” sözleriyle devam eden Başkan Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen o irade, Büyük Taarruz ile zafere ulaştı. “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri, bütün Anadolu’nun yıllardır beklediği kurtuluşun sesiydi. O ses İzmir’de yankılandı. 9 Eylül sabahında Halkapınar’dan Konak’a uzanan yolun her adımında büyük bir fedakarlık vardı. Kurtuluşa saatler kala Halkapınar’da şehit düşen askerlerimizin vatan sevgisi vardı. Yaralanmasına rağmen ilerleyen Yüzbaşı Şerafettin Bey’in cesareti vardı. Hükümet Konağı’na taşınan ay yıldızlı bayrağımızda, bir milletin yıllarca verdiği mücadelenin onuru vardı. Ve o bayrak İzmir semalarında yeniden dalgalandı” ifadelerini kullandı.

“O iradeyi hep birlikte yaşatıyoruz”

İzmirlilere “Bir an için 9 Eylül 1922 sabahını düşünün” diyerek seslenen Başkan Tugay, “Üç yılı aşkın süredir işgal altında yaşayan bir şehri… Hükümet Konağı’nın çevresinde bekleyen İzmirlileri…Yıllardır hasretle beklenen ay yıldızlı bayrağımızın yeniden göndere yükseldiği o anı düşünün… O insanların sevincini düşünün. Birbirlerine nasıl sarıldıklarını, gözyaşlarını tutamadıklarını, çocuklarını kucaklarına alıp kurtuluşu nasıl karşıladıklarını düşünün. 9 Eylül ruhu, bu ruhtur. Bir milletin, yıllarca süren acının, mücadelenin ve hasretin ardından kendi bayrağı altında, kendi vatanında yaşama iradesidir. Bizler, kurtuluşun 104’üncü yılında, aynı gökyüzünün altında, ay yıldızlı bayrağın altında o gururu hep birlikte taşıyor, o iradeyi hep birlikte yaşatıyoruz. Bugün özgürce bu meydanda buluşabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımızın altında yan yana durabiliyorsak, borcumuz var demektir” dedi.

“Kahramanlara borçluyuz”

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin kahramanlarına çok şey borçlu olduğumuzun altını çizen Tugay, “Kurtuluşun meşalesini yakan Hasan Tahsin’e borçluyuz. İşgalcilere boyun eğmediği için süngü darbeleriyle can veren Albay Süleyman Fethi Bey’e, Halkapınar’da can veren Mehmetçiklerimize borçluyuz. Yüzbaşı Şerafettin Bey’e, İzmir’e yürüyen kahraman ordumuzun her bir neferine borçluyuz. Kağnısıyla cephane taşıyan Anadolu kadınlarına borçluyuz. Evladını vatan için uğurlayan analara borçluyuz. İsimlerini hiç öğrenemediğimiz kahramanlara borçluyuz. Bu borcu her 9 Eylül’de onları minnetle anarak taşıyoruz. Cumhuriyet’e sahip çıkarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda aklı, bilimi, millet iradesini ve bağımsızlığı savunarak taşıyoruz” diye konuştu.

“Şimdi etrafınıza bakın. Bir asırdan fazlası geçti. Bayraklarımız yine burada. İzmirliler yine burada. Çocuklarımız yine burada. Atatürk sevgisi burada. Cumhuriyet burada” diyen Başkan Tugay, “İzmir, emanetini yere düşürmedi!” dedi.

“Atatürk’ün evlatları burada mı?”

16 Ağustos 1931 yılında 9 Eylül kutlamaları yaklaşırken, dönemin gazetelerinden Hizmet Gazetesi’nde yer alan “9 Eylül’de Türk milleti: Ben varım! dedi.” sözünü hatırlatan Tugay, şunları söyledi: “Şimdi, 104 yıl sonra aynı bayrağın altında ben de size soruyorum: İzmir burada mı? Cumhuriyet’in evlatları burada mı? Atatürk’ün evlatları burada mı? 104 yıl önce de buradaydık. Bugün de buradayız. Yarın da çocuklarımız burada olacak. Bu bayrak hep burada olacak! Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve sonsuz minnetle anıyorum. Kurtuluşumuzun 104’üncü yılı kutlu olsun.”

Anıtkabir’den alınan Türk Bayrağı teslim edildi

Tugay’ın konuşmasının ardından “Milli Vefa Pedalı Bisiklet Turu” kapsamında Anıtkabir’den alınan Türk Bayrağı Vali Süleyman Elban’a teslim edildi. Sonrasında ise halk oyunları ve bando gösterileriyle İzmirliler 9 Eylül coşkusunu yaşadı.