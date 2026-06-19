İzmir siyaseti hareketli günler yaşamaya devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç'ün yerine Genel Merkez tarafından Utku Gümrükçü atanmıştı. Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişmeye de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay'ın istifasının ardından 1 başkan vekili ve 2 meclis üyesi de istifa ederken, bir istifa haberi de CHP İzmir İl Gençlik Kolları'ndan geldi.

Başkan Ruhsar Selis Çelik istifa etti!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve CHP'den istifa ettiğini duyuran CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, "Bugün, mutlak butlan kararıyla göreve gelen anlayışa karşı duruşunu ortaya koyarak partimizden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın gösterdiği tavır, yalnızca bir siyasi tercih değil; demokrasiye, örgüt iradesine ve sandığın meşruiyetine sahip çıkma çağrısıdır.

Yıllarca emek verdiğim, tüm kademelerinde görev aldığım, bayrağını gururla taşıdığım, sokak sokak broşür dağıttığım, kapı kapı dolaşarak büyümesi için mücadele ettiğim partimden, büyük bir üzüntüyle istifa etme kararı aldım. Bu karar, bir vazgeçiş değil; aksine örgüt emeğini, üyelerin iradesini ve demokratik siyaseti savunma kararlılığıdır. Çünkü bizler, makamlar için değil, ilkelerimiz için mücadele ettik. İnandığımız değerlerin, emek verenlerin iradesinin yok sayılmasına sessiz kalmayacağız.

İzmir, teslim olmayanların kentidir. Bu şehir, bağımsızlık ateşini ilk yakanların mirasını taşır. Ne Hasan Tahsinler tükenir bu topraklarda ne de Kara Fatmalar.

Mutlak butlancılar gidene, örgütün iradesi yeniden hâkim olana kadar bu mücadele sürecek.

Bugün partimden ayrılıyorum; ancak demokrasiye, adalete ve halkın iradesine olan inancımdan asla vazgeçmiyorum. Çünkü biz biliriz ki, mücadele bazen içeride kalarak, bazen de onurlu bir itirazla ayrılarak verilir." ifadelerini kullandı.