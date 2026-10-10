İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Buca Balık Hali’nde yaptıkları kontrollerde yasak avlanan ve satışa sunulan ürünleri tespit etti. Denetimlerde 45 kilo su ürünü ele geçirilirken, kurallara uymayan kişi ve işletmelere para cezası uygulandı. Ekipler, balık halindeki satış noktalarını, nakil araçlarını ve ürün stoklarını tek tek inceledi. Hamsi ve istavrit başta olmak üzere su ürünlerinin yasal boy sınırlarına uygun olup olmadığına da bakıldı.

Yasaklı ürünler arasında orfoz ve ahtapot da var

Denetimlerde avlanması yasak olan 8 kilo orfoz ele geçirildi. Zıpkınla avlanıp satışa çıkarılan farklı türlerde 27 kilo balık ile av yasağı döneminde yakalanan 10 kilo ahtapota da el konuldu. Böylece ele geçirilen ürünlerin toplam miktarı 45 kiloya ulaştı.

Kanuna aykırı hareket edenlere ceza kesildi

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettiği belirlenen kişi ve işletmeler hakkında idari para cezası uygulandı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, deniz yaşamını korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla kent genelindeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.