Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Sezonun 6.haftasında Bucaspor 1928 evinde Gaziemir Spor Kulübü’nü ağırlıyor. Dev karşılaşma 11 Ekim Pazar günü saat 19:00’da Yeni Buca Stadyumunda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Sarp Özdemir Baştuğ, Coşkun Ateşoğlu, Ahmet Taha Kuzyaka, Batuhan Gelgeç olarak belirlendi. Ayhan Endar ise gözlemci olacak.

İzmir derbisinde büyük heyecan

İzmir derbisinde nefesler tutuldu. Sarı-fırtınalar, evinde taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Gaziemir Spor Kulübü, zorlu deplasmandan en az 1 puan ile dönmek istiyor. Bucaspor 1928, en son oynadığı müsabakada Bursa Yıldırım’a 1-0 mağlup oldu. Gaziemir Spor Kulübü, en son oynadığı maçta Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş takımına 2-0 mağlup oldu. Son müsabakalarında mağlubiyet alan her iki takım mutlak galibiyet istiyor.

Kritik maç

Sarı-lacivertliler, oynadığı 5 müsabakada 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3 puanla 14.sırada mücadele ederken Gaziemir Spor Kulübü, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6 puanla 11. sırada yer alıyor. Her iki takım için kritik maç olacak. Kazanan takım sıralamada avantajı kapacak. Genç ve dinamik kadroyla sahada yer alan Bucaspor 1928, yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Yasin Güleryüz yönetiminde sarı fırtınalar son hazırlıklarını tamamladı.