Hentbol Kadınlar Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Bibirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun 6.haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u misafir etti. Göz-Göz, sahadan 35-30 mağlup ayrıldı. Celal Atik Spor Salonunda oynanan müsabakada İzmirli sporseverler takımını son topa kadar destekledi. İlk yarıyı 17-13 önde bitiren Manisa temsilcisi, ikinci yarıdaki etkili oyununu sürdürerek sahadan galip ayrılmasını bildi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Manisa ekibi 35-30 galip ayrıldı. Böylelikle dördüncü mağlubiyetini alan Göztepe, 6.sırada yer alıyor. Manisa ise 5 galibiyetle zirvede yerini koruyor. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta OdunPazarı ile kozlarını paylaşacak. Manisa temsilcisi Yozgat GSK ile karşılaşacak.
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