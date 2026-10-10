İzmir ve Çeşme turizminin uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak amacıyla dijital dönüşüm odaklı bir buluşma düzenlenecek. Trip.com ve Tripadvisor temsilcilerinin de katılacağı etkinlikte, çevrim içi satıştan dijital görünürlüğe, müşteri yorumlarından itibar yönetimine kadar sektörün geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınacak. 12 Ekim’de saat 13.00-17.00 arasında Boyalık Beach Hotel’de gerçekleştirilecek “İzmir Digital Transformation Workshop – Çeşme Event” başlıklı programda, turizm işletmelerinin dijital kanallardaki etkinliğini artırmaya yönelik stratejiler değerlendirilecek. Trip.com Güney Avrupa Pazar Direktörü Haijing Li, Trip.com Türkiye Ülke Müdürü Abdullah Kural ve Tripadvisor Kıdemli Baş Müşteri Ortağı Chad Shive, dijital seyahat pazarındaki gelişmeleri ve uluslararası satış kanallarının sunduğu fırsatları sektör temsilcileriyle paylaşacak.

Yeni iş birlikleri olanakları değerlendirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği (ATD) ve SKAL International İzmir temsilcilerinin yanı sıra İzmirli turizmciler de toplantıda yer alacak.

Programda TGA’nın destinasyonların dijital dönüşümüne ilişkin sunumunun ardından Trip.com’un çevrim içi satış fırsatları ve Tripadvisor’ın dijital itibar yönetimi oturumları gerçekleştirilecek. “İzmir Turizminin Dijital Geleceği” başlıklı panelin ardından saat 16.15-17.00 arasında birebir iş görüşmeleri yapılacak ve yeni iş birliği olanakları değerlendirilecek.

“Kazanmanın yolu dijital dünyada”

ETİK Başkanı, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, organizasyonun İzmir ve Çeşme turizminin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirtti. Dijital dönüşümün yalnızca turizm işletmelerini değil, bölgenin tamamını ilgilendirdiğine dikkat çeken İşler, “Sektörümüzün uluslararası dijital pazarlardaki rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. İzmir ve Çeşme, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alabilecek doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere ve değerlere sahip. Ancak artık yalnızca güzel otellere, eşsiz koylara ve güçlü bir turizm altyapısına sahip olmak rakipleri alt etmeye yeterli değil. Dünyanın herhangi bir yerindeki turistin bizi dijital ortamda bulabilmesi, tanıyabilmesi, güvenebilmesi ve kolaylıkla rezervasyon yapabilmesi gerekiyor. Yani, turizmde rekabet, artık dijital platformlarda, arama sonuçlarında ve tüketicinin tercih ekranında yaşanıyor. Biz de İzmir'in ve Çeşme'nin bu yarışta çok daha güçlü bir konuma gelmesini istiyoruz" dedi.

"Dijital dönüşüm yalnızca turizm işletmelerini değil, bölgenin bütün ekonomik yapısını ilgilendiriyor" mesajıyla devam eden İşler, "Bu anlamda etkinlik sadece turizm sektörüne değil tüm turizm bileşenlerine olumlu bir ekonomik çarpan etkisi yapacaktır. Bir turistin bölgeye gelmesi sadece bir otel odasının satılması değildir. O turist restoranda yemek yiyor, taksiye biniyor, alışveriş yapıyor, yerel ürünler satın alıyor, tarihi yerleri ziyaret ediyor, tekne turuna katılıyor ve bölgedeki birçok işletmeye ekonomik katkı sağlıyor. Dolayısıyla dijital platformlar üzerinden yaratacağımız her yeni talep, yalnızca konaklama sektörünün değil; esnafımızın, üreticimizin, ulaşım sektörümüzün ve hizmet ekonomimizin de büyümesine katkı sağlayacaktır. Turizmde yaratılan ilave ekonomik değer, bütün şehre ve toplumun farklı kesimlerine yayılacaktır. Bu nedenle dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir gelişme değil, bölgesel kalkınmanın ve turizm gelirlerini artırmanın stratejik araçlarından biri olarak görüyor ve etkinliğimizde sektör bileşenlerimizi ve basınımızı da yanımızda görmeyi diliyoruz" diye konuştu.