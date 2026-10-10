AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılmasına dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay’ın hizmetten ve halktan yana tavır koyduğunun altını çizen Kırkpınar, “Parti değiştirme rekortmenleri aynaya baksın” dedi.

“Yaptığı konuşmanın satır aralarını okumak lazım”

Milletvekili Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cemil Tugay, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmış, oranın iç işleyişini, kulislerini ve gerçek yüzünü hepimizden çok daha iyi bilen bir isimdir. Geldiğimiz noktada, Sayın Tugay’ın AK Parti Genel Merkezi’nde yapmış olduğu konuşmanın satır araları çok iyi okunmalıdır. Kendisi net bir şekilde, ‘Ben artık parti içi kavga istemiyorum. Her türlü alavere dalaverenin döndüğü, haksızlığın, hukuksuzluğun, rüşvetin ve ahlaksızlığın ayyuka çıktığı bir yerde değil; sadece vatandaşa verdiğim sözleri yerine getirebilmek için bir tercihte bulundum’ demiştir. Kendisi ideolojik kavgaları değil, 'eser siyasetini' benimseyerek İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmekten yana çok net bir tavır koymuştur."

“O köhne yapı içinde kalsaydı hizmet getirmekte zorlanacaktı”

"Aşağı yukarı Sayın Tugay’ın ifade etmek istediği gerçek şudur: Mevcut o köhne yapı içinde kalsaydı, İzmir’e hizmet getirmekte zorlanacaktı. İşte Cemil Tugay, İzmir halkını düşünerek kolay olanı yani koltuğunda oturup mazeret üretmeyi değil; zor olanı, yani taşın altına elini koyarak hizmet üretmeyi ve çalışmayı seçmiştir. 25 yıldır bu ülkede 'kimsesizlerin kimsesi' olan ve AK Belediyecilik vizyonuyla destanlar yazan AK Parti çatısı altında bu başarıyı yakalayacağını görmüştür. Kendisini bu dik ve halktan yana duruşundan dolayı yürekten kutluyor, tebrik ediyorum."

"İzmir’in kayıp 25 yılının özeti…”

"Peki, şimdi sormak lazım: Muhalefet ve o yeni parti Cemil Tugay’ı niye bu kadar acımasızca eleştiriyor, niye saldırıyor? Cevabı çok açık! Korkuyorlar... Eğer İzmir’de AK Belediyecilik hizmet eder ve başarılı olursa, bunların 25 yıllık açıkları, ihmalleri ve İzmir’e kaybettirdikleri tek tek ortaya çıkacak! Aslında çok kolay yapılabilecek hizmetlerin, sırf iş bilmezlik yüzünden 25 yıldır nasıl yapılamadığını vatandaş kendi gözleriyle görecek. İzmirli gerçek hizmetle tanıştığı an, sandıkta bunların defterini dürecek! İşte tam olarak bu korkuyla, foyaları ortaya çıkmasın diye son çırpınışlarını yapıyor, savunma mekanizması geliştiriyorlar. Bunların işi zaten iyiye de kötüye de, faydalıya da faydasıza da sadece eleştirmek, diyalektik yapmaktır. Hizmet üretmek isteyenlerin de ellerini kollarını bağlamak için eylemlerle, davalarla önünü kesmektir. İzmir’in kayıp 25 yılının özeti budur."

"Parti değiştirme rekortmenleri aynaya baksın!"

"Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm milletvekillerimizle ve hükümetimizle birlikte İzmir’in faydasına olacak her türlü çalışmanın sınırsız ve sonsuz destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Son olarak şunu da eklemek isterim; bugün maalesef siyasi hayatında onlarca kez parti değiştirmiş, bu konuda adeta rekoru elinde bulunduran bazı isimler, ne hikmetse çıkmış Cemil Tugay’ı parti değiştirdiği için eleştiriyor. Bu ne yaman bir çelişkidir? Bu insanlar hiç mi aynaya bakmıyorlar? Umuyoruz ki Cemil Bey, İzmir’de üreteceği eserlerle, başlatacağı topyekün kalkınma hamlesiyle tüm bu gerçekleri ortaya çıkaracak ve İzmir hak ettiği hizmete kavuşacaktır."