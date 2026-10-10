Aliağa Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapılan iki birleşimin ardından sona erdi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katılması gündeme geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Mesut Yaşar Aybar, Tugay’ın partiye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Serkan Acar ise siyasi tercihler üzerinden yapılan tartışmalardan ziyade İzmir’e sunulacak hizmetlerin önemli olduğunu vurguladı.

Acar: “Burada aslolan şehrimizdir”

Yeni Parti Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül’ün değerlendirmelerinin ardından söz alan Serkan Acar, siyasette tercihlerin zamanla değişebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Her siyasetçinin veya siyasetle ilgilenen her vatandaşımızın siyasi tercihleri olabilir. Tercihlerde değişiklikler olabilir. Bu, siyaseten kimisine göre doğrudur, kimisine göre yanlıştır. Bunlar tartışılır ama burada asıl olan şehrimizdir”

“İlk görüşmemizde çok başarılı olmasını diledim”

Cemil Tugay ile göreve başlamasının ardından yaptıkları ilk görüşmeyi hatırlatan Acar, o gün dile getirdiği başarı temennisinin arkasında olduğunu belirtti. Acar, “Ben Cemil Başkan’la göreve geldiğinde ilk oturduğumuzda bir şey ifade etmiştim. Dedim ki, ‘Başkanım, senin inanılmaz başarılı olmanı istiyorum. Umarım çok başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirirsin.’ Ama buradaki konu seni sevmem veya sevmememle ilgili değil. Ben şehrimi seviyorum. Sen de belediye başkanı olarak çok başarılı olursan İzmir için çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

“İzmirimizin sorunlarının çözülmesini diliyorum”

Tugay’a başarı dileklerini yineleyen Acar, önümüzdeki iki buçuk yıllık süreçte kentin çözüm bekleyen sorunları için adım atılmasını istedi. Acar, “O manada aynı yerdeyiz. Ben Cemil Başkan’ıma başarılar diliyorum. Umarım şu iki buçuk yılda İzmirimizin çözülmesi gereken konuları noktasında yine adımlar atılır ve İzmir’imize yarar. Onun için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aybar’dan Tugay’a “hoş geldin” mesajı

AK Parti Grup Sözcüsü Mesut Yaşar Aybar da Tugay’ın partiye katılmasını değerlendirerek kendisine başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlayan belediyecilik geçmişine değinen Aybar, AK Parti’nin bu alandaki deneyimine dikkat çekti.

Aybar, “AK Partimiz 25 yılda Türkiye’mizde belediyecilik noktasında çok ciddi çalışmalar yaptı. Hizmet belediyeciliği noktasında çok ciddi bir belediyecilik birikimi var. Dolayısıyla Cemil Tugay Başkanımızın da partimizin tecrübelerinden istifade ederek hem Aliağa’mıza hem İzmir’imize ciddi katkılar vereceğini düşünüyoruz. Tekrardan kendisine ailemize hoş geldin diyoruz” diye konuştu.

Aliağa’nın 2027 bütçesi 5 milyar 845 milyon TL

Meclis toplantısında Aliağa Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ile bütçesi de ele alındı. 5 milyar 845 milyon TL olarak belirlenen 2027 yılı bütçesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bütçenin onaylanmasının ardından konuşan Başkan Serkan Acar, kararın Aliağa için hayırlı olmasını diledi. Dilek ve temennilerin ardından sona eren toplantıda, meclisin bir sonraki oturumunun 3 Kasım 2026 Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.