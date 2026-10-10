Son Mühür/ Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 19. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi meslek grubundan yeniden meclis üyesi seçilen Fatih Aracı, Meclis Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Aracı, EBSO’daki birikimini yeni bir vizyon doğrultusunda projelerini, meclis yönetimine taşımak istiyor. EBSO’daki dönüşüm anlayışını benimseyen Aracı, yeni projelerini faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Üyeleriyle aktif iletişimini sürdüren, diyalog ve iletişimle “Birlikte üretelim, birlikte yönetelim” mottosunu şiar edinen Aracı, EBSO’ya yeni bir vizyon katmayı planlıyor.

Yeni nesil sanayi politikaları

2004 yılında EBSO Genç Sanayiciler Birliği’nin Kurucu Başkan Vekilliğini üstlenen Aracı, Genç Sanayiciler Meclisi’nin kurulmasına öncülük etmek istediğini belirtti. Aracı, “Genç sanayicilerimizin fikir ürettiği, proje geliştirdiği ve sonuç aldığı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerin yeni nesil sanayi politikalarına ilişkin öneriler geliştirmesini ve odamızın yönetim süreçlerine katkı sunmasını istiyoruz. Onların birikimi ve enerjisi EBSO’nun geleceğinde söz sahibi olmalı” dedi.

Aracı’dan yeni projeler

Meclis çalışmalarının üyeler tarafından daha yakından takip edilmesini önemsediklerini belirten Aracı, bütün EBSO üyelerinin meclis toplantılarını izleyebileceği bir çevrim içi platform oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Aracı, bu uygulamayla üyelerin mecliste ele alınan konuları doğrudan takip edebilmesini amaçladıklarını belirtti.

“Birlikte üretelim, birlikte yönetelim”

2022’den bu yana EBSO’da dönüşüm anlayışının yeni bir vizyonla üyeler arasında destek bulması için aktif rol alan Aracı, son seçim döneminde de odada yeni bir yönetim anlayışının desteklenmesi amacıyla üyelerle iletişim çalışmaları yürüttü. Aracı, “Birlikte üretelim birlikte yönetelim” mesajıyla tüm meclis üyelerinin desteğine talip olduğunu belirtti.

Fatih Aracı kimdir?

1970 yılında İzmir’de doğan Fatih Aracı, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında AIESEC Kıbrıs LC’nin kurucuları arasında yer aldı. 1956 yılında kurulan aile işletmesi Aracılar Ambalaj Matbaacılık Limited Şirketi’nin sahibi olan Aracı, şirkette üçüncü kuşak temsilciliğini sürdürüyor. Aile işletmesini büyüten ve genişleten Aracı, iş hayatındaki vizyonuyla marka değerini yükseltiyor. EBSO meclis üyeliğinde dördüncü dönemine başlayan Aracı, son üç seçimde 19. meslek grubundan tek listeyle meclise seçildi. 2017-2022 döneminde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aracı, 2018-2022 yılları arasında Nemrut Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde yönetim kuruluyla birlikte 98 bağımsız bölümlük sanayi sitesinin yapımını gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası Vakfının kuruluşundan bu yana mütevelli heyeti üyesi olan Aracı, 2021’den beri ESİAD Faaliyet Kurulu ve Yayın Komitesinde görev alıyor. 2000 yılından bu yana Avukat Çiçek Özkale Aracı ile evli olan Fatih Aracı’nın Emir ve Arda adında iki oğlu bulunuyor. İkisi de milli sporcu olan oğulları, Koç Üniversitesinde hukuk eğitimi alıyor.