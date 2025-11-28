İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen olayda, ahırında danasını araca yüklemeye çalışan 41 yaşındaki Suat Aydın, hayvanın aniden vurduğu kafa darbesiyle ağır yaralandı.
Menderes’e bağlı Küner köyünde yaşayan Aydın’ın, yükleme hazırlığı yaptığı sırada hayvanın kontrolsüz hareketiyle yere savrulduğu öğrenildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan Aydın’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumunun kritik olduğu tespit edilen Aydın, ambulansla önce Menderes Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Durumu ağırlaşan Aydın, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların yoğun çabalarına rağmen Suat Aydın’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Küner köyünde son yolculuğuna uğurlanacak
Hayatını kaybeden Suat Aydın’ın cenazesinin, bugün öğle namazının ardından Küner köyü camisinde kılınacak cenaze namazıyla Şaşal Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.