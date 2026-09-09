Son Mühür - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), yükseköğretimdeki kalitesini kanıtlayan önemli bir süreci arkasında bıraktı. 2023 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı’na katılan ve iki yıllık süreyle akredite olan üniversite, ara değerlendirme aşamasında geçirdiği kapsamlı incelemeler sonucunda başarısını katladı ve tam akreditasyon süresini 5 yıla çıkardı.

Kalite standartlarında süreklilik ve çok boyutlu inceleme

Geçtiğimiz bu süreçte İKÇÜ; kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi gibi temel süreçlerini “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsüne göre tek tek uyguladı. Üniversite, kalite standartlarını sürekli olarak ileriye taşıma kararlılığıyla yürüttüğü çalışmaların karşılığını bu ara değerlendirmede almış oldu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu ziyaretiyle tescillenen başarı

Haziran ayının 7'si ile 10'u arasında üniversiteyi ziyaret eden Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendirme takımı, sahada ve belgeler üzerinde titiz bir inceleme yürüttü. Bu inceleme sonrasında ise kalite modeli bir kere daha resmileşti.