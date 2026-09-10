Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ’ın düzenlediği 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, stantlar ve konserlerin dışında Kültürpark içerisinde yer alan sergilerle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şair Nazım Hikmet’ten Kültürpark’ın 90 yıllık tarihine, Ege mutfağından çağdaş resim koleksiyonlarına kadar pek çok farklı konu alanlara taşındı. Fuar boyunca Kültürpark'ın farklı noktalarında kapılarını açan sergiler, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Atlas Pavyonu'nda Nazım Hikmet

Fuarın öne çıkan sergi alanlarından Atlas Pavyonu, "ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisine ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve Folkart yapımcılığında hazırlanan çalışma, Türkiye’de şair Nazım Hikmet üzerine kurgulanan en büyük sergiler arasında yer aldı.

Ziyaretçiler sergide şairin el yazmaları, kişisel eşyaları, şiir kitapları ve özel portrelerini inceleme fırsatı buluyor.

Kültürpark’ın 90 yıllık tarihi resmi belgelerle anlatılıyor

Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan alanın geçmişi de fuarda unutulmadı. Kültürpark’ın kuruluşundan bugüne geçirdiği değişimini belge, fotoğraf ve objelerle aktaran "Kültürpark 90 Yaşında" sergisi 5 Eylül'de ziyarete açıldı. Alanın kent tarihindeki yerini özetleyen sergi, 31 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.

Mutfak müzesi ve resim sergileri de açık

Göl Gazinosu'nda kurulan "Açılışa Doğru" sergisi ise İzmir Mutfak Müzesi’nin kuruluş sürecini ve Ege'nin zengin yemek kültürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.

Resim sanatına ayrılan Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde ise "Sanat Durakları: Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu" sanatseverlerle buluştu.

Çağdaş Türk resminin farklı dönemlerine ait yaklaşık 30 yıllık koleksiyondan oluşan eserler, 21 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.