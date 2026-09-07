Son Mühür / Dilek Çakır Durak - Türkiye'nin en köklü fuar organizasyonlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 95. kez misafirlerini Kültürpark’ta ağırlıyor. Konserlerden sergilere, çeşitli etkinliklerden stantlara kadar pek çok aktivitenin yer aldığı fuarda ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekerken, yiyecek ve içecek fiyatları ise bir kez daha vatandaşın cebini yakıyor.

Giriş fiyatı 100 TL

Fuara tam giriş ücreti 100 TL, öğrenci giriş ücreti ise 50 TL olarak belirlendi. İki yetişkin ve iki öğrenciden oluşan 4 kişilik bir ailenin fuara giriş yapabilmesi için toplam 300 TL ödeme yapması gerekiyor. Anne ve babanın 100’er TL, öğrencilerin ise 50’şer TL ödediği hesaplandığında, aile daha fuar alanına girmeden 300 TL harcamış oluyor.

Fiyat listesi cep yakıyor

Kültürpark Göl Kafe çevresinde oluşturulan gıda yemek alanı, farklı mutfaklardan ürünlerin yanı sıra tanınmış markalar ile yerel markaları ziyaretçilere hizmet veriyor. Ancak alanda en ok dikkat çeken konu zengin lezzetlerin yerine fiyat listeleri oldu.

Ziyaretçilerin karşılaştığı bazı fiyatlar şöyle:

Su: 15 - 20 TL

Bir bardak kahve: 200 TL'den başlayan fiyatlarla

Çiğ köfte: 100 - 150 TL

Sade künefe: 200 TL’den başlayan fiyatlarla

Döner: 120 - 200 TL

4 kişilik ailenin maliyeti 1000 TL

İki yetişkin ve iki öğrenciden oluşan 4 kişilik bir aile, fuara giriş için 300 TL ödüyor. Ailenin fuar içerisinde yemek ve içecek tüketmesi halinde toplam maliyet ise 1.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor.

Esnaf da vatandaş da şikayetçi

Fuar alanındaki fiyatlarla ilgili değerlendirmede bulunan esnaflar ise ürün fiyatlarının yükselmesinde stant kiraları ve işletme giderlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

Esnaflar, fuar alanında faaliyet gösterebilmek için yapılan harcamaların normal işletme maliyetlerinden farklı olduğunu ve bu giderlerin ürün fiyatlarına yansıdığını ifade ediyor.

En yoğun ilgi ücretsiz konserlere

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan Çim Konserleri de ziyaretçileri ünlü sanatçılarla buluşturuyor.

Dışarıdaki konserlerin yüksek bilet fiyatlarıyla kıyaslandığında ücretsiz konserler vatandaşlar için daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak fuar içerisindeki yiyecek, içecek ve diğer harcamalar eklendiğinde ziyaretçilerin toplam bütçesi önemli ölçüde artıyor. Ücretsiz etkinliklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar açısından fuar giriş ücretleri ve stantlardaki fiyatlar, toplam ziyaret maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.