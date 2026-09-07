Son Mühür / İzmir iş dünyasının önemli buluşma noktalarından Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) basına kapalı toplantısında, "sızdırma" nedeniyle kriz yaşandığı iddiaları gündeme düştü. İddialara göre, Yönetim Kurulu Başkanlığını İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gökhan Tuncer’in yürüttüğü EGEV’in toplantısında, geçmişte verilen gizlilik sözüne uyulmaması tartışmalara neden oldu. İddiaya göre bundan yaklaşık 8 ay önce, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener tarafından toplantı üyelerine iletilen bir değerlendirme, toplantı sürerken yerel basında yayımlandı. Bu olayın ardından vakıf içinde gizlilik konusunda hassasiyet oluştuğu fakat son toplantıda yine benzer bir durumun yaşandığı öne sürüldü.

‘O başkan toplantıyı terk etti’ iddiası

İddialara göre, toplantıdaki bazı içeriklerin henüz toplantı bitmeden basında yayımlandığını fark eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın duruma tepki gösterdi. Başkan Ata’nın, yaşananların ardından toplantıyı terk ettiği iddia edildi.

Gözler o isme çevrildi

İzmir’in iş dünyası ve ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlayan iddiaların ardından bilgiyi basınla paylaşan isim de merak konusu oldu. Bu konuda ortaya atılan iddialar arasında, BASİFED ve İBEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı’nın toplantıdaki içerikleri basınla paylaştığı da öne sürüldü.

Krizin büyümesi ve gelen tepkilerin ardından, haberi yayımlayan yerel basın kuruluşunun içeriği kısa süre içinde yayından kaldırdığı görüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kasalı'nın EGEV'deki görevinden istifa ettiği öğrenildi.