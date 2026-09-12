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Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek. Yayınlanan meclis gündemlerinde bazı maddeler dikkatlerden kaçmadı.

Afet işleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda meclise sunulan önergeye göre, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü kapatılacak. Müdürlüğün görev ve faaliyetleri bundan böyle Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü çatısı altında yürütülecek. Afet yönetiminde dikkat çeken başka bir değişiklik ise AKOM ile ilgili oldu. Saha operasyonlarında verimliliği arttırmak amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AKOM) doğrudan İtfaiye Dairesi başkanlığına bağlanacak.

Şube müdürlüklerinin yönetimi değişecek

Aynı gündem maddesi kapsamında ise afet birimlerinde isim ve bağlılık güncellemeleri de yapılacak. Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü ismi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilecek. Yapı İnceleme ve İyileştirme Şube Müdürlüğünün ismi Afet Bilgi Altyapısı Şube Müdürlüğü olarak değiştirilecek. Daire bazındaki idari yönetiminde de değişikliğe gidilecek. Daha önce Genel Sekreter Hakan Uzun'a bağlı olan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı İsmail Mutaf'ın makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Yeni birim: İlan ve Reklam Denetim Şube Müdürlüğü

Diğer yandan kent estetiğinin korunması, görsel kirliliğin önlenmesi, kamusal alanlardaki kamu düzeni ve huzurun tesis edilmesi ile idari ve fiziki müdahale gerektiren saha operasyonlarının tek merkezden hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla İlan ve Reklam Denetim Şube Müdürlüğü'nün kurulması da gündeme geldi.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığının 10/08/2026 tarihli ve 3117702 sayılı Yazıları ile Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan birimlerin görev alanları, hizmet kapsamları ve faaliyet konuları yeniden değerlendirilerek yürütülen çalışmalardaki hizmet kalitesini ve idari koordinasyonu arttırarak, çalışmaları daha etkin ve verimli yürütebilmek amacıyla; Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğünün kapatılarak görev ve faaliyetlerinin Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü isminin Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Yapı İnceleme ve İyileştirme Şube Müdürlüğünün isminin Afet Bilgi Altyapısı Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi; Zabıta Dairesi Başkanlığının 14/08/2026 tarihli ve 3127332 sayılı Yazıları ile Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kent estetiğinin korunması, görsel kirliliğin önlenmesi, kamusal alanlardaki kamu düzeni ve huzurun tesis edilmesi ile idari ve fiziki müdahale gerektiren saha operasyonlarının tek merkezden hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla İlan ve Reklam Denetim Şube Müdürlüğünün kurulması; Genel Sekreter Yardımcılığı (Hakan UZUN) Makamına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte bulunan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcılığı (İsmail MUTAF) Makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmesi; hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte bulunan Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün (AKOM), İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi kapsamında hazırlanan “Teşkilat Şeması”na ilişkin Sayın Meclisimizce karar alınması hususunun görüşülmesi."