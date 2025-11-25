İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, torbacıların uyuşturucu ticareti yapacağına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçildi.

Yüklü miktarda sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, bir adreste yapılan aramada torbacılara dağıtılacak büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemelerde, 316 bin 760 adet uyuşturucu, sokak satıcılarının eline geçmeden ele geçirildi.

B.P. ve K.K. tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler B.P. ve K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma devam ederken, polisin operasyonlarıyla bu tür suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık sürüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.