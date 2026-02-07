Son Mühür- Dünya mirasının gözbebeği Efes Antik Kenti, son günlerde tarihsel dokusuna zarar vereceği iddia edilen tartışmalı bir proje ile gündemin ilk sırasına yerleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara sert tepki gösteren CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, durumu "geleceğe miras değil, geleceğe ihanet" olarak nitelendirdi.

Efes’te 6 stadyum büyüklüğünde asfalt iddiası meclis gündeminde

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve insanlık tarihinin en önemli duraklarından biri olan Efes Antik Kenti, "Ziyaretçi Karşılama Projesi" adı altında yürütülen çalışmalarla tarihsel bir tehdit altında bulunuyor. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, projenin detaylarına ilişkin korkutucu veriler paylaşarak, yaklaşık 44 bin metrekarelik devasa bir alanın asfaltla kaplanacağını ileri sürdü. Bu alanın büyüklüğünü somutlaştıran Yücel, İzmir Atatürk Stadyumu’nun yüzey ölçülerini referans göstererek, antik kentin kalbine tam 6 stadyum büyüklüğünde asfalt dökülmesinin vahametini vurguladı. Tarihi dokuyu betonlaştıran bu hamlenin, bölgenin arkeolojik kimliğini geri dönülmez şekilde zedeleyeceği ifade ediliyor.

Yerel yönetim devre dışı bırakıldı: Bakanlık ruhsatı resen düzenledi

Efes Antik Kenti’ndeki Vedius Gymnasiumu’nun tam karşısında yükselmeye başlayan inşaat çalışmaları, hukuksal bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Birinci derece arkeolojik sit alanlarında betonlaşmanın yasak olduğunu hatırlatan Selçuk Belediyesi, kültürel mirası korumak adına projeye inşaat ruhsatı vermeyi reddetti. Ancak yerel yönetimin bu direnci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün devreye girerek ruhsatı resen düzenlemesiyle aşıldı. Deniz Yücel, antik kentin henüz büyük bölümünün kazılmadığını ve toprak altındaki belgelenmemiş arkeolojik katmanların ağır iş makineleriyle yapılan hafriyat çalışmaları sonucunda bilimsel veri kaybına uğrayacağını belirtti.

Rant ve fahiş ihale iddiaları sosyal barışı tehdit ediyor

Proje kapsamında antik kent girişine inşa edilecek alışveriş üniteleri ve otopark alanları, sadece tarihe değil, bölge esnafına da büyük bir darbe vurma riski taşıyor. İhalenin kapalı kapılar ardında çok yüksek bedellerle belirli firmalara verildiği iddiaları, projenin kültürel bir ihtiyaçtan ziyade bir rant kapısı olarak görüldüğü şüphelerini artırıyor. Yücel, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesinde, Selçuk esnafının emeğinin bu "ucube proje" ile yok sayıldığını ve yandaş şirketlere mağaza alanı açmak için tarihin talan edildiğini savundu. Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen otoparklara el konulmasının ardından gelen bu hamle, bölgede ciddi bir huzursuzluk yaratmış durumda.

Bakan Ersoy’a sert sorular: Efes bir gelir kapısı mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle hazırlanan soru önergesinde, projenin hangi hukuki dayanakla yerel yönetimi saf dışı bıraktığı sorgulanıyor. Deniz Yücel, arkeologların ve tarihçilerin görüşü alınmadan başlatılan bu çalışmaların Türkiye’nin uluslararası imajına zarar verdiğini belirterek, "Efes sizin için AVM inşaatında kullanılacak çimento ile aynı değerde midir?" sorusunu yöneltti. Bölgedeki antik kalıntıların ticari iştahın kurbanı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yücel, Bakanlığı bu yıkım projesinden derhal vazgeçmeye ve tarihi mirasa sahip çıkmaya çağırdı.