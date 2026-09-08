Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun yıl dönümünde parti üst kurullarının yoğun katılımıyla Konak Vapur İskelesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'nda bayrak yürüyüşü isimli bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Ülkü Doğan, yürüyüş ile ilgili detayları paylaştı.

Ülkü Doğan: İzmir, Kuvayı-ı Milliye ruhunu hala yaşatıyor

Yayınladığı videolu açıklamada İzmir'in Kuvayı- Milliye ruhunu hala yaşattığını aktaran İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, bağımsızlık ateşinin gazeteci Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla yakıldığını hatırlatarak, "Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Yüzbaşı Şerafettin'in kanıyla sulanan şanlı bayrağımızın göğe yükseldiği kenttir. İzmir ve İzmir, Kuvay-ı Milliye ruhunu hâlâ yaşatıyor, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmıyor" dedi.

"Bayramı Türkiye'ye yakışır bir gururla kutlayalım"

Öte yandan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'na Konak'tan, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştireceklerini kamuoyuna açıklayan İYİ Partili Doğan, bayramı İzmir'e yakışır bir gururla kutlayacaklarının altını çizerek, konuy la ifadeleri kullandı:

"Düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılında aynı al bayraklarımızla şehrimizi kırmızı beyaza boyuyor, Konak'tan Cumhuriyet'e yürüyoruz ve bu sadece bir yürüyüş değil; bağımsızlığa, Cumhuriyetimize, Atatürk'e, bayrağımıza sahip çıkma yürüyüşü. 9 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de Konak Vapur İskelesi önünde buluşuyoruz. Gelin; bayramımızı İzmir'e yakışır bir coşku, Türkiye'ye yakışır bir gururla birlikte kutlayalım"