Son Mühür / İzmir’de Buca Belediyesi ve bağlı şirketlerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP’nin geçmiş ilçe başkanı Çağdaş Kaya, belediye başkan yardımcıları, şirket çalışanları ve bazı firmalarının sahipleri ve müteahhitlerinin de aralarında bulunduğu toplamda 54 şüpheliden 42’si haziran ayında tutuklanmıştı.

Şirket yetkilileri de tutuklanmıştı

Tutuklanan isimler arasında İmza Yapı Firma sahibi ve Belediye meclis üyelerinden Burcu Er Durmaz, Altun İnşaat firma sahibi Serkan Altun, Taşçılar İnşaat firma sahipleri Nihat Taşçılar ve Mehmet Taşçılar, Biryer Yapı firma sahibi Suat Tekdemir ile Romega İnşaat firma sahibi Rıdvan Demir yer aldı. Bilirkişi raporunda inşaat şirketlerinin projeleri de yer alırken aynı zamanda farklı mahallelerde yer alan çok sayıdaki taşınmazlara yönelik yapılan yanlış işlem ve ‘usulsüzlük’ iddiaları da rapora girdi.

İmar durumu şüpheli, imza da yok!

Bilirkişi raporuna göre; Adatepe Mahallesi 750 ada 103 ve 1.5 parsellerde yer alan ve ‘yükseköğretim ile üniversite gelişim alanında’ kalan taşınmazlara ilişkin 2020 yılında verilen yapı ruhsatları incelendi. 2020 tarihli imar durumu belgelerindeki plan görüntülerinin o tarihte yürürlükte bulunan uygulama imar planı paftaları ile uyuşmadığı belirtildi. Aynı parseller için 2023 yılında Gloria Özel Yurt ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. adına düzenlenen ve plan paftasıyla uyumlu bulunan yeni imar durum belgelerinin ise 2020’deki ruhsatların hukuki ve teknik dayanağı olamayacağının altı çizildi. Raporda, şunlar aktarıldı:

“750 ada 103 parselde, İmar Yönetmeliği uyarınca taban alanının en fazla 4 bin 659,81 metrekare olabileceği halde ruhsatta bu değerin 10 bin metrekare olarak gösterildiği ve yasal sınırın aşıldığı belirlendi. Yapı inşaat alanının ruhsatta 38 bin 888 metrekare yazılmasına karşın mimari projedeki emsal tablosunda 43 bin 714 metrekare olarak yer alması nedeniyle çelişki tespit edildi.”

Her iki parsel için de zorunlu olan yapı denetim kuruluşu imzasının yer almadığı da ortaya çıktı.

‘Özel plan notu’ işleyip 7 kat artırmışlar

Kocatepe Mahallesi 8444 ada 4 parseldeki taşınmaz için Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce düzenlenen planda, alanın temel yapılaşma koşulu "Konut Alanı" ve 4 kat olarak tanımlandığı ancak Teknik Komisyon kararları doğrultusunda, sadece "Konut ve Ticaret Seçenekli Konut Alanları" için geçerli olan 15 kat esnekliği sağlayan özel plan notu bu parsele işlendiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Benzer bir durum Dumlupınar Mahallesi 10367 ada 1 parselde de yaşandı. Buca 6. Etap Kozağaç İmar Planı'nda "Konut Alanı" olarak ayrılan ayrık nizam 4 katlı taşınmaza ticaret seçenekli alanları kapsayan plan notunun dayanak gösterilmesiyle parselle birlikte Kent Yapı'ya 11 kat inşaat izni tanındı.

Bu kez 11 değil, 15 kata çıkarmışlar

İzmir’in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi 8331 ada 5 parseldeki Taşçılar İnşaata ait ‘Taşçılar Prestige’ de bilirkişi incelemesine takıldı. “Buca’nın gökdelenleri” olarak bilinen yapıda kat ve daire fazlası bulunduğu iddialarına ilişkin yürütülen inceleme sonuçları dikkatleri çekti. İnceleme sonuçlarına göre, esasen 4 kat izinli olan konut alanına, sadece "ticaret seçenekli" alanlarda uygulanabilecek esnek plan notları dayanak gösterilerek Zemin+14 kat için ruhsat verildiği belirlendi. İnceleme raporunda, parselin planlarda düz "Konut Alanı" niteliğinde kalması nedeniyle bu esnetmenin plan hükümleriyle tamamen bağdaşmadığı ve usulsüz olduğu sonucuna varıldı.

Teknik komisyon ve imar müdürlüğü adımlarıyla 4 kattan 15 kata çıkarılan projede; 180 mesken, 4 iş yeri, sığınak, kapıcı dairesi ve garaj alanlarıyla birlikte toplam 9 bin 823 metrekarelik inşaat alanına onay verildiği ruhsat kayıtlarına yansıdı.

Yanan yerlere 5 ayrı villa

Buca’nın Doğancılar Mahallesi Belenkuyu mevkiindeki 122 ada 18 parsel de raporda incelendi. 2023 yılında orman yangını yaşayan bölgenin uydu görüntülerinde daha önce tek katlı bir yapının bulunduğu parselde, bu yapının kaldırılmasının ardından 5 ayrı villa için temel çalışmalarına başlandığı tespit edildi. Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2 Ekim 2023’te bu yapılarla ilgili kaçak yapı tespiti yaptığı ve yapı tatil zabıtları düzenlediği ancak daha sonraki görüntülerde yapıların yıkılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, 2024 yılında mevcut yapının daha önce kaldırılarak yeni yapıların yapılmaya başlandığı belediye tarafından tespit edilmiş olmasına rağmen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 11’inci maddesi kapsamında işlem yapılmasına izin verilmesinin mevzuata aykırı değerlendirildiği ifade edildi.