Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert açıklamayla, Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıllardır çözülemeyen sorununu gündeme taşıdı. Çankırı, mevcut durumu "dün Mezarlıkbaşı’nda yaşananların birebir kopyası" olarak nitelendirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kronik sorun çözme zihniyetinin başkan değişse de devam ettiğini iddia etti.

Yıllardır süren "Yıkım mı, güçlendirme mi?" sorunu

Çankırı'nın açıklamasına göre, Çankaya Katlı Otoparkı'ndaki karmaşa 2021 yılında dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yapıyı "riskli" ilan etmesiyle başladı. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü bu karara karşı çıkarak, binanın yıkım yerine güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Milletvekili Çankırı, bilirkişi raporlarının da binanın teknik olarak güçlendirilerek güvenle kullanılabileceğini açıkça ortaya koymasına rağmen, belediye yönetiminin ısrarla yıkımdan yana tavır aldığını ve hiçbir teknik gerekçeyi kamuoyuyla paylaşmadığını belirtti.

2023 yılında hazırlanan yeni raporlar da yapının güçlendirilebileceği sonucunu teyit etti. Ancak bu kez belediye, "güçlendirme maliyeti yüksek" gerekçesini öne sürerek süreci askıya aldı ve yıllardır ayakta duran bina kaderine terk edildi.

Yeni yönetim, aynı atalet: 1 buçuk yıldır tek bir çivi çakılmadı

2024 yerel seçimlerinde yönetim değişti ve Cemil Tugay göreve geldiğinde, bu kronik sorunun çözüleceği beklentisi oluştu. Haziran 2024'te İzmir Büyükşehir Belediyesi, nihayet binanın "güçlendirme yapılabilir" kararı aldı ve bu karar 1 Temmuz 2024 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak onaylandı. Çankırı, bu onaya rağmen aradan 1,5 yıl geçtiğini ve otopark için tek bir çivi bile çakılmadığını vurguladı.

Sorumluluk tartışması: "Biz değil, vakıflar yapsın"

Gecikme üzerine 17 Ekim 2025 tarihinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün "1,5 yıldır neden hiçbir adım atılmadı?" sorusuyla belediyeye başvurduğu belirtildi. Çankırı, bu soruya 22 Ekim 2025 tarihli belediye yazısıyla verilen cevabın ise şaşırtıcı olduğunu aktardı: "Biz değil, Vakıflar yapsın."

Milletvekili Çankırı, İzmir'in sorunlarının kurumlar arası sorumluluk tartışmalarıyla çözülemeyeceğini, aksine işbirliği, diyalog ve ortak akılla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yapıcı çağrı: "Çözümü birlikte üretelim"

Açıklamasının sonunda yapıcı bir çağrıda bulunan Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tüm teknik belgeleri, analizleri ve projeleri paylaşmasını talep etti. "Devlet kurumları arasında uyumla çalışarak, İzmirli esnafın beklediği çözümü birlikte üretelim" ifadesini kullanan Çankırı, İzmir'e hizmet etmenin "bahaneyi değil çözümü seçmek" olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.