Kadıköy'deki tarihi mabedin yerinde modernize edilmesini öngören çalışmayla birlikte tribün kurgusu baştan aşağı yenileniyor. Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde açıkladığı ve mevcut yönetimin teknik aşamalarını olgunlaştırdığı dev yatırım, takımı deplasmana taşımadan etaplar halinde ilerleyecek bir mühendislik modeli benimsiyor. Taraftarlar gün sayıyor.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüp hem seyirci kapasitesinde Türkiye'nin zirvesine yaklaşmayı hem de yıllık maç günü gelirlerini katlamayı amaçlıyor. Bürokratik onayların çıkmasıyla ilk harç dökülecek. Heyecan dorukta.

Fenerbahçe stadı ne zaman yenilenecek ve inşaat ne kadar sürecek?

Fenerbahçe stadyumu yenileme projesi, ilgili bakanlık ve belediye nezdindeki resmi izinlerin tamamlanmasının hemen ardından başlayacak ve inşaat etabının aralıksız 12 ay sürmesi planlanıyor. Yönetim, bürokratik engellerin aşılmasıyla birlikte iş makinelerini vakit kaybetmeden stadyum çevresine sokmayı hedefliyor.

Çalışmaların lig fikstürünü aksatmaması için maç takvimine duyarlı bir inşaat takvimi yürütülecek. Sezon aralarında ağır montajlar devreye sokulurken, sezon içinde iç saha maçlarının Kadıköy'de oynanmaya devam etmesi için kademeli güçlendirme uygulanacak. Takvim netleşiyor.

Fenerbahçe stadyumu kaç kişilik olacak ve maliyeti ne kadar?

Fenerbahçe stadyumunun seyirci kapasitesi tamamlanan projeyle birlikte 47 binden tam 64 bin kişiye çıkarılacak. Yaklaşık 50 milyon euroluk toplam bütçeyle hayata geçecek dev dönüşüm, sponsor konsorsiyumu üzerinden finanse edilecek.

Proje Parametresi Planlanan Rakam ve Detay Hedeflenen Seyirci Kapasitesi 64.000 kişi Tahmini Yatırım Bedeli 50 milyon euro Finansman Modeli Sponsor destekli özel bütçe Yeni Eklenecek Loca 52 adet Beklenen Yıllık Ek Gelir 25 milyon euro Çatı Yükseltme Payı 6 metre (Hidrolik sistemle) Proje Konumu Kadıköy Şükrü Saracoğlu Kompleksi

Yenileme sürecinde maçlar nerede oynanacak ve statta neler değişecek?

Yenileme boyunca Fenerbahçe maçlarını kendi mabedi Kadıköy'de oynamayı sürdürecek; mevcut yapı yıkılmadan yerinde güçlendirilecek. Mühendislik hamlesinin en çarpıcı adımında, mevcut çatı hidrolik krikolar yardımıyla havaya kaldırılarak tam 6 metre yükseltilecek.

Çatının yukarı çekilmesiyle kazanılan dikey alanda kale arkası tribünlerine yeni katlar ilave edilecek. Maraton ve Fenerium blokları yanlara doğru genişletilirken tribünlerin ses akustiği özel dış panellerle güçlendirilecek. Desibel rekorları kırılacak.