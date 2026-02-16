Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı arasında, Foça’da yükseköğretim altyapısına katkı sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü hayata geçirildi. Yapılan anlaşmayla üniversitenin akademik ve fiziki imkânlarının geliştirilmesi amaçlandı.

Foça’daki bina üniversiteye tahsis edildi

Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi tarafından imzalanan protokol kapsamında, vakıf tarafından 2008 yılında turizm eğitimi amacıyla Foça’da inşa edilen bina üniversiteye tahsis edildi. Söz konusu yapının, daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından da benzer amaçlarla kullanıldığı belirtildi.

Tahsis edilen binanın, üniversitenin eğitim faaliyetlerine ve fiziki kapasitesine katkı sunması hedeflendi.

Akademik kapasite ve bölgesel kalkınma vurgusu

Üniversitede düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar’ın yanı sıra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi, Başkan Yardımcısı Osman Mert ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Utkan, Ali Cevat Çiftçi ile Taner Ünlen katıldı.

Törende konuşan Rektör Akpınar, vakıf tarafından sağlanan bina tahsisinin üniversitenin akademik ve fiziki kapasitesini güçlendireceğini, Foça’nın yükseköğretim alanındaki gelişimine ve bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sunacağını ifade etti.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Program kapsamında, üniversiteye sağlanan katkılar dolayısıyla Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi, Başkan Yardımcısı Osman Mert ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Utkan, Ali Cevat Çiftçi ile Taner Ünlen’e teşekkür belgeleri verildi.

İmzalanan protokolün, üniversitenin gelişim sürecine ivme kazandırması ve Foça’nın yükseköğretim potansiyelini güçlendirmesi bekleniyor.