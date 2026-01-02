Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni yılın ilk Cuma namazını memleketi Manisa'da Saruhanlı Merkez Camisi'nde kıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel 2026'da erken seçim için mücadele edecekleri sinyallerini verdi.

''Bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5 sene daha beklensin?'' diye soran Özgür Özel,

''Bence erken seçim 2026'da olsun. 2026 geçim yılı olmayacaksa, seçim yılı olur. Bu noktada tarihte ilk kez asgari ücret sefalet ücreti olarak açıklanmıştır. Bugün açlık sınırı 30 bin 400 lirayken asgari ücret 28 bin 75 lira. Bu katlanabilecek bir durum değildir.'' hatırlatmasında bulundu.



CHP'yi bu hafta neler bekliyor?



CHP'yi hafta başından itibaren yoğun bir mesai beklediğine işaret eden Özel,

''CHP olarak 5 Ocak pazartesi günü önce MYK toplantımızı ardından kapalı grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.

6 Ocak Salı günü açık grup toplantımızı, 7 Ocak Çarşamba günü mitingimizi, 8 Ocak Perşembe günü Parti Meclisi toplantımızı yaparak, 9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki il başkanlarımızı ve kanaat önderlerimiz toplayarak, 10 Ocak Cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026'da nasıl mücadele edeceğiz.

Erken seçim sandığını nasıl getireceğiz bunları konuşup iktidar yürüyüşümüzün somut adımlarını atacağımız bir süreç bizi bekliyor. İstişare ve koordinasyonu sağlayacağımız, partinin bütün yetkili organlarının katılacağı yoğun bir hafta bizi bekliyor.'' ifadelerine yer verdi.

