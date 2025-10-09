Antalya'nın turistik ilçesi Manavgat, görev başında yaşanan elim bir olayla sarsıldı. Manavgat Belediyesi temizlik işleri bünyesinde çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan tartışma, ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Temizlik işçisi G.M. (41), birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförü Mehmet Özkaynak'ı (46) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çöp toplama güzergahında gelen feci son

Olay, sabah saatlerinde kırsal mahallelere çöp toplamak üzere yola çıkan ekibin güzergâhında meydana geldi. Mehmet Özkaynak'ın kullandığı çöp toplama aracında şoför Özkaynak ile temizlik görevlisi G.M. ve diğer işçi N.G. bulunuyordu. Araç, Hacıisali Mahallesi istikametine doğru ilerlerken, kamyonun kabininde henüz bilinmeyen bir sebeple Özkaynak ve G.M. arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın hızla büyümesi üzerine G.M., yanında bulunan kesici aletle Mehmet Özkaynak'ı boyun bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından olay yerini terk etti.

Dehşet anları ve olay yeri incelemesi

Yaşanan kargaşa sırasında yol kenarındaki çöpleri araca yüklemekle meşgul olan diğer temizlik işçisi N.G., kamyon kabininden gelen sesler üzerine hemen aracın yanına koştu. N.G.'nin ifadesine göre, kamyondan gelen sesler üzerine geri döndüğünde, kabin içinde Mehmet Özkaynak ve G.M.'nin boğuştuğunu gördü. Kapıyı açtığında ise şoför Mehmet Özkaynak'ı koltukta hareketsiz yatarken buldu; G.M. ise çoktan kaçmıştı. N.G.'nin ihbarıyla bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerde, Mehmet Özkaynak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Özkaynak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İki gün önce yaşanan tartışma mercek altında

Jandarma ekipleri, olayla ilgili tanıkların ifadelerini alırken, şüpheli G.M.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı G.M. ile maktul Mehmet Özkaynak arasında 2 gün önce de bir tartışma yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, cinayetin ardındaki sebebi ve olası bir husumetin detaylarını aydınlatmaya çalışıyor. Kaçan zanlının kısa sürede yakalanması beklenirken, Manavgat Belediyesi ve temizlik işleri camiası, yitirilen mesai arkadaşının acısıyla derin bir yasa büründü.