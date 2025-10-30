Türkiye genelinde son yıllarda kuraklık nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Bu gelişmelerle birlikte gözler yaklaşan kış aylarında beklenen yağışlara çevrildi. Hem şehirlerde baraj seviyeleri kritik düzeyi gördü hem de meteorolojiden kış sezonu için umut verici tahminler geldi.

Uzmanlara göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde bu kış döneminde yoğun kar yağışları bekleniyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un değerlendirmelerine göre özellikle 20 Aralık - 20 Ocak arasında soğuk hava sistemleri etkili olacak. Sonbahardan itibaren yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Türkiye’de Su Krizi ve Barajlar

Çeşitli şehirlerde baraj doluluk oranları ciddi şekilde düştü ve susuzluk problemleri arttı. Uzmanlar, barajlardaki su seviyelerinin normalin çok altına indiğine dikkat çekiyor. Kış aylarında beklenen yoğun yağışın, bu kritik seviyedeki barajların dolmasına ve su sıkıntısının azalmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İklim Modellerinde 2025-2026 Kışı

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda Türkiye’de büyük bir kış dönemi yaşanmadığını, yalnızca 2021-2022 sezonunda belirgin kar yağışlarının görüldüğünü belirtiyor. Bu yıl ise iklim modelleri, uzun zamandır beklenen dönüşün yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle La Nina etkisinin zayıf seyrettiği dönemlerde Türkiye’de kışların genel olarak soğuk ve yağışlı geçiyor. La Nina’nın varlığı, kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler için avantaj sunuyor.

Beklenen Kar Yağışı Bölgeleri

Bu sezon Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu’da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar örtüsünün, geçmiş yıllara oranla daha uzun süre yerde kalabileceği tahminler arasında yer alıyor. Özellikle belirtilen tarihlerde, bu bölgelerde araç ve ulaşım yoğunluğu olan şehirlerde vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Teknik verilere göre, 20 Aralık - 20 Ocak arasında kar yağışının sıklığı ve kar kalınlığı bölgesel olarak önemli ölçüde artacak.

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt Kimdir?

Dr. Okan Bozyurt, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde İklim Bilimi alanında çalışmalar yapıyor ve Türkiye’de iklim modelleri üzerine öngörüler sunuyor. Bozyurt’un YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar, özellikle doğal afetler ve iklim değişiklikleri konusunda kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kısacası, bu kış Türkiye’de hem yağış miktarının hem de kar yoğunluğunun artacağı, kuraklıkla mücadelede önemli bir dönemece girileceği öngörülüyor. Barajların dolma ihtimalinin yükselmesi ve uzun süreli kar örtüsü ile, ülke genelinde hem tarımsal hem de günlük yaşamda olumlu etkiler bekleniyor.