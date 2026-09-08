Beste Temel / Son Mühür - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Reklamcılar Derneği (İRD) ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) iş birliğiyle "Aile Şirketlerinde Markalaşma: Geçmişten Geleceğe Marka Değeri" konulu seminer gerçekleştirildi. EGİAD merkezinde Pazarlama Yönetimi ve Marka İletişimi Danışmanı Güven Borça moderatörlüğünde düzenlenen panelde; İTK İcra Kurulu Başkanı Yiğit Tatış, Sun Tekstil Ürün Müdürü ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünlütürk ile Folkart Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sancak konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte marka mirası, kuşaklar arası aktarım, yeni neslin bakış açısı, değişime uyum, itibar ve aile değerlerinin geleceğe taşınması konuları detaylıca ele alındı.

EGİAD Başkanı Özhelvacı: "Zaman, aile şirketlerinin en güçlü sermayelerinden biri"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, aile şirketlerinde "zaman" unsurunun taklit edilemez bir sermaye olduğunu belirterek "Aile şirketlerinde miras, yalnızca geçmişe duyulan bağlılık değil; geleceğe taşınması gereken stratejik bir değerdir. Ancak bugün yalnızca 40 ya da 50 yıllık bir şirket olmak güçlü bir marka oluşturmaya yetmiyor. Geçmişten gelen değerleri bugünün tüketicisinin beklentileri ve yarının dünyasıyla buluşturabilmek gerekiyor. Aile şirketlerinde markalaşmanın temel meselesini ‘geçmişi korurken değişebilmek, değişirken de kimliğini kaybetmemek’ olarak görüyoruz" dedi.

EGİAD üyelerinin önemli bir kısmının sonraki kuşakları temsil ettiğini vurgulayan Özhelvacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Marka mirası, yeni neslin şirkete kattığı perspektif, değişime uyum ve aile değerlerinin geleceğe taşınması üyelerimiz açısından teorik bir tartışma değil, doğrudan iş hayatlarının içinde karşılaştıkları stratejik bir yönetim konusu. EGİAD olarak üyelerimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının rekabet ortamına da hazırlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle aile işletmelerinin kurumsallaşması kadar markalaşmasını, dijital dönüşümü kadar itibar yönetimini, geçmişini koruması kadar geleceği okuyabilmesini de önemsiyoruz"

Üç kurumun güç birliğine de değinen Özhelvacı, "İRD marka ve iletişim dünyasının bilgi birikimini, TAİDER aile işletmeleri alanındaki deneyimini, EGİAD ise genç kuşak iş insanlarının dinamizmini ve gelecek perspektifini masaya getiriyor. Markayı bilenlerle aile işletmelerini bilenleri ve geleceği devralacak kuşakları aynı masada buluşturuyoruz" dedi.

TAİDER Başkanı Perçin: "Asıl başarı, değerleri koruyarak büyümek"

Sürdürülebilir başarının sadece büyümekle ölçülemeyeceğini ifade eden TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, Z ve Alfa kuşaklarının beklentileri ile yapay zekanın şekillendirdiği yeni dönemde köklü değerlerin yeni nesil beklentilerle buluşturulmasının kritik olduğunu belirterek "Aile şirketlerinde başarı sadece büyümek değildir. Asıl başarı, değerleri koruyarak büyümek ve güçlü bir mirası gelecek kuşaklara devredebilmektir. Marka da bu yolculuğun en önemli parçalarından biridir; çünkü marka yalnızca bir isim ya da ticari değer değil, bir hikâye, güven ve yıllar boyunca oluşan itibardır" değerlendirmesini yaptı.

İRD Başkanı Çiner: "Geçmiş mirastır, onu ekonomik değere dönüştüren markadır"

İzmir Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Çiner, Türkiye'nin üretim gücünün küresel markalara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek "Türkiye güçlü bir üretim ülkesi; güçlü sanayicilerimiz, girişimcilerimiz ve ihracatçılarımız var. Ancak önümüzdeki dönemde hedefimiz daha fazla üretmek kadar daha fazla küresel marka oluşturmak da olmalı. İtibarın markaya, yerel gücün küresel rekabet avantajına, geçmişten gelen birikimin geleceğin marka değerine dönüşmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çiner, kurumların ortak çalışmasına ilişkin ise "TAİDER’in aile işletmelerinin devamlılığı konusundaki deneyimini, EGİAD’ın yeni nesil ve dönüşüm perspektifini, İzmir Reklamcılar Derneği’nin marka ve iletişim birikimini aynı masaya getiriyoruz. Aile şirketinin geçmişi bir mirastır; ancak o mirası ekonomik değere dönüştüren şey markadır. Türkiye’nin gelecekte dünyanın en değerli markaları arasında yer alacak markalar oluşturabilmesi için bu dönüşümü bugünden başlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri deneyimlerini paylaştı

Seminer, Güven Borça moderatörlüğünde Yiğit Tatış, Ayşe Ünlütürk ve Ahmet Sancak’ın kendi şirket ve sektör deneyimleri üzerinden değerlendirmeleriyle tamamlandı. Türkiye’de ilk kez kedi kumu üretimiyle bu alanda markalaşma başlattıklarını hatırlatan Güven Borça, markalaşma sürecinde nesiller arasında anayasalaşmanın önemine dikkat çekti. Ayşe Ünlütürk, tekstil alanında sürdürdükleri başarı ile dünya devi güçlü markalarla çalıştıklarını hatırlatarak ihracatçı ve iç pazar üreticisi olarak yollarının uzun olduğunu ifade etti. Yiğit Tatış, eğitimde markalaşmanın denge gerektirdiğini belirterek eğitim sektöründe franchising yaklaşımına karşı olduklarını dile getirdi. Ahmet Sancak ise gayrimenkul öncesinde ilaç depoculuğu yaparken premium ev arayışı sebebiyle inşaat sektörüne dahil olduklarını ve ardından İzmir’de yüzde 95 oranında bilinen bir marka haline geldiklerini aktardı.