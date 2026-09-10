Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl da Konak Belediyesi'nin kurduğu stantla fuarın en hareketli yerlerinden biri oldu.

Çocuk atölyelerinden teknolojik deneyim alanlarına, müzik performanslarından vatandaş hizmet masalarına kadar geniş bir programa yer veren stant, fuar sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Hem eğlence hem belediye hizmeti tek noktada

Stantta özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan etkileşimli alanlar yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle tarihi Agora’yı üç boyutlu keşfetme fırsatı bulurken PlayStation alanı, Game Box ve gün içi etkinlikler fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Stant aynı zamanda belediyenin sahaya taşıdığı bir hizmet alanı olarak da görev yapıyor. Hemşehri İletişim Masası vatandaşların talep ve şikayetlerini doğrudan kayıt altına alırken, "İş’te Konak" masası ise istihdama için başvuru ve bilgilendirme hizmeti veriyor.

9 Eylül coşkusu standı doldurdu

İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül’de stantta kutlama programı düzenlendi. Bando ekibinin seslendirdiği İzmir Marşı’na ellerindeki bayraklarla katılan vatandaşlar coşkuya eşlik etti. Program doğrultusunda sahne alan zeybek ekibinin gösterisi ise izleyicilerden alkış topladı.

Başkan Mutlu liseli robot ekibiyle görüştü

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, fuar alanındaki standı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlik alanında düzenlenen Aerodans gösterisine katılan Mutlu, İzmirli FRC takımı Capella Robotics’in geliştirdiği "Sadık" adlı robotu ve projeyi üreten lise öğrencilerini de stantta misafir etti.

Gençlerin bilimsel çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Mutlu’ya, öğrenciler Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’nin sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Fuar boyunca etkinlikler devam edecek

Gündüz saatlerinde çocuklar için yüz boyama, sosis balon figürleri ve VR Agora turlarının aralıksız olarak devam ettiği stantta, fuarın kalan günlerine ait akşam programı şu şekilde belirlendi;

10 Eylül Perşembe

18.30: DJ Uncle C

19.30: Başak Arıcı – "Keman Show" Dünya Müzikleri Dinletisi

20.15: Aerodans

20.30: Bilgi Yarışması

20.45: DJ Uncle C

11 Eylül Cuma

18.30: DJ OZ

20.30: Bilgi Yarışması

20.45: Tango Gösterisi (Burak Özçelik & Aybala Özkaplan / Tangoizm Dans Stüdyosu)

21.00: Aerodans

12 Eylül Cumartesi

19.30: Aerodans

20.00: Umut Biroğlu ile Sürpriz Quiz Night

21.30: DJ Uncle C

13 Eylül Pazar

19.30: Tango Gösterisi (Burak Özçelik & Aybala Özkaplan / Tangoizm Dans Stüdyosu)

19.40: Aerodans

20.00: DJ Uncle C