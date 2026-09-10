Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde kurulan Belediye Sokağı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği interaktif etkinlikle ziyaretçileri ağırlıyor.

Kent kültürünü, kent hakkını güçlendirmek ve yurttaşların kent yaşamına aktif katılımını teşvik etmek için hazırlanan “İzmir’i Ne Kadar Tanıyorsun?” başlıklı beş soruluk yarışma, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. Soruları doğru yanıtlayan katılımcılara çeşitli sembolik hediyeler veriliyor.

Belediye Sokağı'na yoğun katılım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının gerçekleştirdiği saha çalışmalarının aktarıldığı Belediye Sokağı, fuar süresince kentin en hareketli alanlarından biri haline geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta vatandaşlar hem kent bilgilerini test etti hem de yerel yönetim hizmetlerine dair farkındalık kazandı.

"İzmirliler Kentte Söz Hakkı Olduğunu Biliyor"

Sahada yürütülen farkındalık ve eğitim çalışmaları hakkında konuşan Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Deniz Kesimler Çakal, birim olarak ayrımcılıkla mücadele, kent hakkı ve aktif yurttaşlık konularında çalışmalar yürüttüklerini belirterek;

"Müdürlüğümüzün faaliyetleri arasında ayrımcılıkla mücadele, kent hakkı ve aktif yurttaşlık gibi konular var. İEF’de görevimizin başındayız. Vatandaşlarımıza İzmir, kent hakkı ve aktif yurttaşlıkla ilgili soruların yer aldığı bir yarışma hazırladık.

Oldukça ilgi gördü. Vatandaşlarımız beş soruyu yanıtlıyor, ardından biz de kendilerine küçük bir hediye veriyoruz.

Vatandaşlarımız soruları yanıtlarken aynı zamanda farkındalık kazanıyor. Burada hem eğleniyor hem öğreniyoruz."

"İzmirliler İzmir’i tanıyor..."

Yarışmaya katılanların İzmir bilgisine dair başarı oranının yüksek olduğundan bahseden Çakal, "Sorulara doğru yanıtlar alıyoruz.

İzmirliler İzmir’i tanıyor, İzmir’de söz hakkı olduğunu da biliyor. Standımızda dört ayrı müdürlüğümüz görev yapıyor.

Süt Kuzusu da burada. Çocuklarımıza süt ikram ediyoruz. Çocuklarımız lezzetli sütlerimizi içerek buradan mutlu ayrılıyor.

Çocuklara çeşitli eğitim materyalleri de veriliyor. Aynı zamanda engelli hizmetleri kapsamında erişilebilirlikle ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sosyal hizmetler standımız çok hareketli. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Genç ziyaretçilerden tam puan

Yarışmaya katılarak kent bilgisini ölçen üniversite öğrencisi Mustafa Ulutaş etkinlik alanındaki izlenimlerini paylaşarak;

"Fuar güzel geçiyor, zevkli, eğlenceli. İzmir hakkında beş soruluk yarışma vardı, dördünü bildim. İzmir’i seviyorum.

İzmir’in olanakları çok güzel. Fuar için de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmadaki tüm soruları doğru cevaplayan Seyit Efe Yıldız ise; "Üç senedir İzmir’deyim. İzmir’de genç olmak çok güzel.

Belediyenin destekleri sayesinde güzel bir şekilde üniversite okuduğumuzu düşünüyorum. Bugün güzel bir atmosfer var, eğleniyoruz.

Yeni yerler keşfetmeyi çok severim. İzmir’in her yerine gittim. Tarihi alanlarını da gezme fırsatım oldu. İzmir’i tanıyorum." dedi.