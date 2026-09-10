Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yılında müze kurulması amacıyla adımlar atılmasına ve envanter toplanmasına rağmen süreçle ilgili bir gelişme olmamasına tepki gösteren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, tarihi değerlerin korunamadığını ifade etti. Kemeraltı ve Konak hattındaki tarihi binaların tabela kirliliği ile elektrik kabloları arasında hor kullanıldığına dikkat çeken Çölmekçi, kentin bu dağınık ve bakımsız tablosuna karşı kurtuluş ruhunu yaşatacak derli toplu bir 9 Eylül Müzesi'nin belediyeler öncülüğünde acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Kemeraltı'ndaki tarihi binalar hor kullanılıyor"

Konak'tan Kemeraltı'na uzanan hatta yaşanan görüntü kirliliğine değinen Hasan Çölmekçi "Törenlerden sonra Kemeraltı’nı dolaştım. Oradaki tarihi binaların ne kadar hor kullanıldığını gördüm. İşte o Milli Eğitim’in oradan içeriye doğru girerken içeride çok güzel binalarımız var orada… Her biri tabela kirliliği… Elektrik kabloları falan çok büyük bir görüntü kirliliği var." diyerek sözlerine başladı.

"Mevcut lokasyon sapa, ulaşımı kolay bir yer seçilmeli"

9 Eylül Müzesi için düşünülen alanın konum açısından yetersiz kaldığını vurgulayan Çölmekçi "9 Eylül Müzesi için de belediyenin acil harekete geçmesi lazım. Halkın rahat bir şekilde ulaşabileceği, otopark sorunu olmayan bir yerin 9 Eylül Müzesi haline getirilmeli. Konuşulan yer biraz sapa kalıyor. Arabayla gitsen yer bulamazsın. Nasıl ulaşacak insanlar oraya? Bunu daha rahat bir yerde yapmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

"Depolarda çürüyen materyaller sergilenmeli"

Kentin kurtuluş mirasını yansıtacak tüm materyallerin tek bir çatıda toplanması gerektiğini belirten Çölmekçi sözlerini "Tarihi ve geniş bir alanda 9 Eylül ile ilgili tüm materyaller sergilenmeli. Vatandaşların ellerinde de vardır, depolarda çürüyorlardır… Bunları alıp burada sergilememiz lazım. O ruhu burada yaşatmamız gerekir." şeklinde sürdürdü.

"Belediyelere acil müze çağrısı"

Projenin takvime bağlanarak bir an önce tamamlanmasını isteyen usta gazeteci, yerel yönetimlere çağrısını "Buradan bir belediyeye çağrı yapmış olalım. Mutlaka ve mutlaka 1 yıl olmazsa 2 yıl içinde bunun tamamlanması gerekiyor." sözleriyle tamamladı.