Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda tansiyon düşmüyor. Son olarak, Gümrükçü’ye yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin il binasındaki partililere çiçek dağıttırma isteği üzerine taraflar birbiriyle sözlü polemiğe girdi.
Güç'ün taraftarları ve Gümrükçü'nün taraftarları tartıştı
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’na gelen Utku Gümrükçü’ye yakın iki partili içeride toplanan üyelere nezaketen çiçek dağıtmak isteyince, Çağatay Güç’e yakınlığıyla bilinen isimlerin tepkisiyle karşılaştılar.
Çiçekleri dağıtmak istediler...
Gümrükçü’ye yakın isimler ile Güç’e yakın isimler arasında yaşanan sözlü tartışmaya partililer de dahil olurken, Gümrükçü’nün ekip arkadaşları ellerindeki çiçekleri dağıtamadan il başkanlığından çıkmak zorunda kaldılar.
Gümrükçü'nün il binasına gelmesi bekleniyor
Öte yandan, CHP’nin yeni il başkanı Utku Gümrükçü’nün önümüzdeki günlerde il binasına girmesi beklenirken, içeride bulunan partililerin ‘atanmış başkanı buraya sokmayacağız’, diyerek, nöbete devam edeceklerini vurguladılar.