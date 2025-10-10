Halil Konakçı, İzmir’de 1980 yılında doğdu. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçirdi ve eğitim hayatına burada adım attı. İlk ve orta öğreniminin ardından İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lise sonrasında imamlık yapmaya başladı. İlahiyat bölümü eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde imam-hatip olarak görev aldı.

Konakçı İstanbul Pendik’teki Uluçınar Camii’nin imam-hatibi olarak görev yapıyor. Halil Konakçı, sosyal medya mecralarında oldukça aktif ve takipçi sayısı 1 milyonu geçti. Ayrıca farklı platformlarda sohbetler yapıyor, tefsir dersleri anlatıyor ve vaazlar veriyor.

Görev Yaptığı Yerler

Halil Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii gibi önemli camilerde de görev yaptı. Özellikle vaazları ve sohbetleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kimdir? Hayatı ve Eğitimi

Halil Konakçı’nın aslen İzmirli olduğu biliniyor. İmam Hatip Lisesi mezunu olan Konakçı, sonrasında ilahiyat eğitimi aldı ve kariyerine imamlık yaparak başladı. Türkiye’nin birçok ilinde imam-hatip olarak görev aldıktan sonra İstanbul’daki Uluçınar Camii’ne geçti.

Halil Konakçı Evli mi?

Halil Konakçı’nın eşiyle ilgili veya medeni durumu hakkında güncel, kesin bir bilgi bulunmuyor. Kamuoyunda aile hayatı hakkında fazla açıklama yer almıyor. Dolayısıyla evli olup olmadığına dair net, doğrulanabilir bir detay yayımlanmamış durumda.

Halil Konakçı, son dönemlerde Hatay ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından incelemeye alındı. Açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı. Sosyal medya ve televizyon programlarında yaptığı paylaşımlar, özellikle gençler ve dini ilgililer arasında ilgiyle takip ediliyor.