UVA ışınları, yıl boyunca etkisini sürdüren ve bulutlu havalarda dahi cilde ulaşabilen ışınlar olarak öne çıkıyor. Cam yüzeylerden geçebilmesi nedeniyle yalnızca plajda değil, araç kullanırken veya pencere kenarında vakit geçirirken de maruz kalınabiliyor. Cildin derin katmanlarına ulaşan UVA ışınları, erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına, kırışıklıkların artmasına ve güneş lekelerinin oluşmasına neden olabiliyor. Uzun süreli maruziyet ise cilt kanseri riskini artırıyor.

UVB ışınları ise daha çok cildin üst katmanlarını etkiliyor. Güneş yanıkları, kızarıklık ve hassasiyet gibi belirtilerin temel nedeni UVB ışınları olarak gösteriliyor. Derine nüfuz etme kapasitesi daha düşük olsa da DNA hasarı oluşturabilmeleri nedeniyle cilt kanseri gelişiminde önemli rol oynuyorlar.

SPF Değeri Ne Anlama Geliyor ve Neden Tek Başına Yeterli Değil

Güneş koruma ürünlerinde yer alan SPF değeri, UVB ışınlarına karşı sağlanan koruma seviyesini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, SPF rakamının birçok kişi tarafından yanlış yorumlandığını belirtiyor.

Toplumda yaygın olan görüşe göre SPF değeri yükseldikçe koruma süresi aynı oranda uzuyor. Teorik hesaplamalarda bu yaklaşım belirli ölçüde doğru görünse de günlük yaşam koşulları bu hesabı geçersiz kılabiliyor. Terleme, yüzme, kıyafetlerin sürtünmesi ve gün içindeki fiziksel hareketlilik güneş kreminin cilt üzerindeki etkisini azaltıyor.

Bu nedenle uzmanlar, SPF değeri ne olursa olsun güneş kreminin her iki saatte bir yeniden uygulanmasını öneriyor. Özellikle deniz, havuz veya yoğun terleme sonrası koruyucu tabakanın yenilenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Güneş Kremi Alırken UVA Korumasına Dikkat Edin

Uzmanların üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de güneş kremi seçerken yalnızca SPF değerine odaklanılmaması gerektiği. Etkili bir koruma için ürünün UVA ışınlarına karşı da yeterli savunma sağlaması gerekiyor.

Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine göre günlük kullanımda en az SPF 30 koruma faktörüne sahip ürünler tercih edilmeli. Bunun yanında ambalaj üzerinde UVA korumasını gösteren işaretlerin bulunması da büyük önem taşıyor.

Güneş kremi satın alırken şu kriterlere dikkat edilmesi öneriliyor:

En az SPF 30 koruma faktörü bulunması

UVA koruması için minimum 4 yıldız derecelendirmesine sahip olması

Avrupa standartlarına uygun UVA logosu taşıması

Açık havada kullanım için suya dayanıklı özellik sunması

Son kullanma tarihinin geçmemiş olması

Geniş spektrumlu koruma sağlayan ürünler hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı daha kapsamlı koruma sunuyor.

Güneşten Korunmak İçin Krem Dışında Neler Yapılmalı

Güneş kremi, güneşten korunmanın yalnızca bir parçası. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde alınacak ek önlemler büyük önem taşıyor.

Günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca gölgede kalınması öneriliyor. Dışarı çıkılması gereken durumlarda UV filtreli güneş gözlüğü kullanılması, yüz ve boyun bölgesini koruyacak geniş kenarlı şapkaların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Açık renkli ve uzun kollu kıyafetler de güneş ışınlarının cilt üzerindeki doğrudan etkisini azaltabiliyor.

Uzmanlar, güneşten korunmanın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde sürdürülmesi gereken bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü UVA ışınları mevsimden bağımsız olarak etkisini sürdürüyor ve uzun vadeli cilt hasarlarının temel nedenleri arasında yer alıyor.