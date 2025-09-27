Görüntülerde ayrıca, Güllü’nün düştüğünü fark eden kızı ve arkadaşının, “Eyvah, düşmüş! Hemen aşağı koş!” diye bağırarak apartman merdivenlerine yöneldiği görülüyor. Panik içinde aşağıya inen Güllü’nün kızı, yardım çağırmak amacıyla komşularının kapısını çalıyor.

Ani ölümüyle sevenlerini derin bir üzüntüye boğan Güllü’nün asistanı Deniz Hanım, acı haberin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Deniz, Güllü’nün vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir''