Arabesk müziğinin sevilen ismi, 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, namıdiğer Güllü, geçtiğimiz gece saat 01.28 sıralarında Yalova’daki 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
O iddia asılsız çıktı
Ünlü şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmeden saniyeler önceki son anları, evdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Güllü’nün bir odadan çıkıp “Herkes tamam mı?” diye seslendikten sonra kapalı balkona yöneldiği görülüyor. Kısa bir süre sonra duyulan seslerle birlikte Güllü’nün düştüğü anlaşılırken, hemen ardından kızı ve onun arkadaşı panikle evden çıkıp aşağıya iniyor. "Oynarken düştü" iddialarının aksine, görüntülerde olay anında evde müzik sesi olmadığı ve düşmeden önce bazı dikkat çekici seslerin duyulduğu fark ediliyor.
''Eyvah düşmüş...''
Görüntülerde ayrıca, Güllü’nün düştüğünü fark eden kızı ve arkadaşının, “Eyvah, düşmüş! Hemen aşağı koş!” diye bağırarak apartman merdivenlerine yöneldiği görülüyor. Panik içinde aşağıya inen Güllü’nün kızı, yardım çağırmak amacıyla komşularının kapısını çalıyor.
''İntihar değil''
Ani ölümüyle sevenlerini derin bir üzüntüye boğan Güllü’nün asistanı Deniz Hanım, acı haberin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Deniz, Güllü’nün vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
''Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir''