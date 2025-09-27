1 Eylül’de başlayan av sezonunda Karadeniz’de özellikle Ordu açıklarında palamut neredeyse hiç görülmedi. Geçen yıl bol miktarda avlanan palamut bu sezon hem az hem de pahalı. Balıkçılar, geçen yıl kilosu 100-120 liradan satılan palamutun, bu yıl 500-600 gramlık boylarıyla tanesi 350 liradan alıcı bulduğunu belirtiyor.

Hamsi bolluğu tezgâhları şenlendirdi

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl en çok rağbetin hamsiye olduğunu söyledi. Çamaş, “Şu anda hamsi 100-150 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların artabileceği söyleniyor. Palamut az ve pahalı olduğu için talep düşük, hamsi ise hem bol hem tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tezgâhlarda güncel balık fiyatları

Karadeniz’deki tezgâhlarda balık fiyatları şu şekilde açıklandı:

Hamsi: 100-150 TL

Mezgit: 300 TL

Somon: 250 TL

Levrek: 500 TL

İstavrit: 100 TL

Çipura: 400 TL

Barbun: 250 TL

Palamut (500-600 gram): Tane 350 TL

Balıkçıların beklentisi

Balıkçılar, hamsinin bolluğunun sürmesini umut ederken, palamuttaki yokluğun sezonun geri kalanında da devam edebileceğini düşünüyor. Vatandaşların bu yıl sofralarında en çok hamsiye yer vermesi bekleniyor.