Son Mühür/Merve Turan- Tual Grubu üyeleri ile Radyo Ege’de Eylem Aslan’ın hazırlayıp sunduğu E vitamini programında sıcak bir sohbet gerçekleştirildi.

Grubu Tual üyeleri program açılışında ‘Şarkılarınızda 90’lar ruhunu nasıl koruyorsunuz’ sorusuna samimi cevaplar verdi. Ertuğrul Perşembe “Hala dinlediğimiz müzikler o dönemin ruhunu yansıtıyor bu da üretimimizi etkiliyor” yanıtında bulundu. Devrim Seyrek ise grubun en genç vokalisti olarak “Doğduğum yılın ruhu müzikal anlamda bana yüklenmiş. Başta 70'ler ve 80'ler 90'lar benim müzik ruhum” cümleleriyle düşüncelerini dile getirdi.

“İnsanlar kendilerinden bir parça bulduğunda o şarkı ölümsüz oluyor”

İskender Türsen aşk şarkılarını yazarken nelerden beslendiğini açıklayarak dinleyicinin kendisinden bir parça bulduğunda bağ kurabildiğini şu sözlerle söyledi:

“Hayatta devamlı bir şeyler yaşıyorsunuz ve onları da bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Kendi duygularınızı yaşıyorsunuz ve karşıda birisini yakaladığınızda ‘aa evet ya bu adam benden bahsediyor’ diyorsa zaten dinlenmeye başlıyorsunuz. Hayatımızda beraberliklerimiz, ayrılıklarımız oldu onları anlatmaya çalışıyoruz.”

Konuya farklı bir yorum katan Devrim Seyrek “Müzikal olarak beğenilme bence toplum sosyolojisi ile ilgili. Bunu doğru sentezlemek lazım. Orta Doğu coğrafyasından hem müzikal hemde kültürel etkilendiğimiz bir gerçek. Gerçekten şarkı değil bir parça yaptığınız zaman, insanlar kendilerinden bir parça bulduğu zaman o şarkı ölümsüz oluyor. Tual şarkıları ölümsüz” dedi.

Bayhan’ın “Tiryakinim” başarısı nasıl doğru?

Tual grubunun “Tiryakinim” şarkısına farklı bir yorum getiren Bayhan’ın elde ettiği başarıya değinen İskender Türsen, olayın spontane geliştiğini anlatarak sürecin detaylarından bahsetti:

“Mesut’la bir gün otururken Bayhan’ı aradı. Bayhan da ‘o parçayı istiyorum, benim için çok doğru bir parça’ diyince ben hayır diyemedim. Hiç beklemediğimiz bir tepki oldu Bayhan dünya listelerinde birinci oldu. Müziğin arabeski, rock ya da popu olmaz. İyi müzik iyi müzikse insanlar etkileniyor.”

Sonbaharda yeni bir cover sürprizi gelebilir!

İskender Türsen insanların kafasını karıştıran yeni Tual dönemini açıklığa kavuşturarak Berduş şarkısının anlamından şu sözlerle bahsetti:

“Eski Tual yeni Tual konusunda kafalar çok karışıyor. Tekrar yeni Tual devam ediyor ve Berduş şarkısı da ilk ‘evet biz yeniden varız’ dediğimiz bir şarkıydı.”

Ekip aynı zamanda, Ekim ya da Kasım ayları için yeni cover sürprizi üzerinde çalıştıkları müjdesini verdi.

“Yeni Tual’de sanatın ruhu asla ölmeyecek”

Ekip, Tual şarkılarında yapay zeka kullanımıyla alakalı teknolojiyi süreç içerisinde silah olarak değil, çalışmaların lehine kullanılabilecek bir araç olarak gördüklerinden bahsetti. Devrim Seyrek ve Ertuğrul Perşembe ise çoğu konuda her şeyi kendilerinin yaptığına dikkat çekerek grubun ruhunu kaybetmeden ilerlediklerini belirtti:

“Ruhumuzu kaybetmeden o silaha savaş açmak yerine lehimize kullanıp ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Yeni Tualde sanatın ruhunun asla ölmeyeceğini ama belirli noktalarda yapay zekanın da bize yardımcı olacak bir araç olduğunu düşünüyoruz.”

Stüdyoda konuşulması yasak konular!

Grup içerisindeki iletişim ve stüdyoda yaşanan tartışmalar sorulduğunda eğlenceli yanıtlar ortaya çıktı. Tatlı atışmaların kavgaya dönmediğini söyleyerek karşıt fikirlerin çatışmasıyla ortaya güzel işlerin ortaya çıktığından bahseden ekip, stüdyonun duvarına yazılı altın kuralı açıkladı: “Stüdyonun içinde tabelamız var duvarda. Bu stüdyoda din, siyaset ve futbol konuşmak yasaktır yazıyor."

Önümüzdeki günlerde Tual grubunu neler bekliyor?

Ekip öncelikli planlarının yakın zamanda yeni şarkı yayınlamak olduğunu açıklayarak artık müzik sektöründe halka açık konserlerin, üniversite festivallerinin azalmasına dair şikayetlerini dile getirdi. Yerel yönetimlere bu konuyla alakalı şikayette bulunduklarını belirten grup, "Bununla ilgili bir başvurumuz olmuştu Büyükşehir'e, fakat sonra geri dönüşümü olmadı.

Bir çalıştay önerdik İzmir'de daha çok konser verilmesi adına, ama her zaman olduğu gibi bu tür çalıştaylar ya da bu tür projeler çok fazla ilgi görmüyor. Daha çok böyle popüler olması gerekiyor. Ama şu an inanılmaz bir potansiyel var İzmir'de" açıklaması yaptı.

4 Ekim’deki konsere çift kişilik davetiye hediyesi!

12 Eylül Atlantis Otel Sığacık ve 4 Ekim SoldOut Mavişehir’deki gelecek konserlerini duyuran ekip, fiyat belirlerken ekipçe herkesin katılım sağlayabileceği bir fiyat belirlediklerini söyledi. Gelecek hafta Eylem Aslan İle E Vitamini Saatinde 4 Ekim’de Mavi Bahçe'deki SoldOut Tual konserine çift kişilik bir davetiye hediye edilecek.