Son Mühür / Merve Turan - Gündemden düşmeyen ekonomi sorunlarını ve CHP’nin 103 yılda geldiği noktayı Son Mühür TV’de değerlendiren Evren Laçin “Ülkenin tek sorunu siyaset değil, birileri gerçek sorunları konuşmalı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde İzmir’e yaptığı ziyarete değinen Evren Laçin “Halkımız tekrardan CHP genel başkanımızı bağrına bastı. 3 günlük İzmir ziyareti olağanüstü şölenle geçti. CHP 103 yıllık bir çınar, İzmir’de buna en iyi cevabı verdi. Kaynaklar köyünde köylülerle kahvaltıda genel başkana o kadar büyük bir sevgi seli vardı ki bunları görünce çok mutlu olduk. CHP'nin arındıkça çoğaldığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Laçin’den esnaf bakanlığı önerisi

Laçin, Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyareti sırasında da gündeme getirdiği esnaf bakanlığı konusuna değinerek esnafın yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ülkede esnaf bakanlığına ihtiyaç var. Esnaf sorun yaşadığında kapı çalabilecek bir alan bulamıyor. Bu ülkeye bir esnaf bakanlığı gerekiyor. Genel Başkanımız bu konuda ısrarlı, inşallah iktidar olduğumuzda Kemal Bey'in önderliğinde bunu gerçekleştireceğiz.”

“CHP 103 yıllık bir çınar, biz arınıp devam edeceğiz”

Yeni Parti’nin bölünmesi, mutlak butlan davasından sonra CHP’de yaşanan değişimler hakkında düşüncelerini dile getiren Laçin, “CHP’yi bölmek istediler, bölenlerin kendisi hain. Ayrılan arkadaşlara soruyorum hangi vicdanla o yazılar yazıldı?

Hain sloganları atanları da sonuna kadar kınıyoruz. CHP 103 yıllık bir çınar, bu çınarın gölgesinde ne badireler atlattı bunuda atlatacak. Genel Başkanımızın dediği gibi biz arınıp devam edeceğiz. Tek dertleri koltuk sevdaları, bu koltuk herkesin olabilir baki olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendisidir” dedi.

“Siyaset toplumun rahat etmesi içindir, konuşulmayanlar var!”

Laçin, siyasetin ülkedeki tek sorun olmadığını ve konuşulması gereken çokça sorun olduğu vurgusunu yaparak “Ülkenin bir tek sorunu siyaset değil, siyaset toplumun rahat etmesi içindir, evine rahat ekmek götürmektir, toplumda rahat yaşamaktır. Toplum burda işsizlik konuşmuyor, pazarlardan kimse konuşmuyor, 8.5 milyon güvencesiz hayatını sokakta daim eden insanlar var.

Genel Başkanın son talimatı ‘Kağıt toplayanların bir evine gidin, depolarına gidin bir çayını için’ dedi. Bunu söyleyen genel başkana baktığımda birde diğerlerine dönüp baktığımda ülkenin hiçbir sorunu, ekonomik sorunu yokmuş gibi konuşuluyor. Bizim halktan ricamız bir sorgulayın, biz sokakların kendisiyiz mazota 10 lira zam geldi kimse konuşmuyor, çiftçi üretmese biz ne tüketeceğiz. Biz dışarıya mahkum kalmışız bundan sonra da mahkum olmaya devam edeceğiz, siyaset bu değil” çağrısında bulundu.

CHP, İzmir’in kurtuluşunun coşkusuyla beraber kuruluşunu da kutluyor!

CHP 9 Eylül’de 103. yılına giriyor. Laçin, CHP’nin 103. yılı ve yapılacak kutlamalar için duygularından bahsederek CHP’ye gönül vermiş tüm vatandaşları kutlamaya şu ifadelerle davet etti:

“Hem İzmir'in kurtuluşu hem CHP’nin kuruluşu, bu bizim için bir onur ve mutluluk. Ankara’da kuruluş yıldönümümüzü Türkiye’nin dört bir yanında coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Bizim iki kalbimiz var biri allahın verdiği kalp biri de CHP’yi kuranların taşımış olduğu kalp. Ülkemizde cumhuriyet halk partisine bizim gibi gönül veren kardeşlerimizin bu sevdaya, bu coşkulu kuruluş yıldönümüne katkı sunacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemini de atlatır 103 yıllık çınara hiçbir şey olmaz. Kim ne yaparsa yapsın CHP bu ülkeyi kuran parti, biz doğru liderle, doğru kadrolarla, doğru işler yapmaya devam edeceğiz.”

Seyyar esnafın durumu nereye gidiyor?

Evren Laçin seyyar esnafın yaşadığı ekonomik kaygılara ve güvencenin önemine dikkat çekerek “Ülkede 8.5 milyon güvencesiz var, hayatları boyunca kaygısı olan bir toplum var. Dünya değişiyor derken biz yerel yönetimde hala aynı yerdeyiz. Seyyar esnafımız hala aynı yerde, esnafımız da zor durumda. Ekonomiyi görmek isteyen esnafın halini görmek isteyen varsa esnafın arasına insin. Bu ülkede en büyük sorun işsizlik, bu ekonomiye çözüm bulmak da hükümetin işi” vurgusu yaptı.

Okulların açılması esnafı ekonomiyi etkileyecek mi?

Laçin konuşmasının devamında okulların açılmasından bahsederek “Esnafı iyi etkilemesi zor çünkü halkta zor durumda. okullar açılıyor diye esnafın yüzü gülüyordu halkımızda bir heyecan vardı ama şimdi kimsede eski neşe yok. ‘Ben cebimdeki 10 liraya simit alabilecek miyim?’ insanlar bunun hesabını yapıyor. Bu ülkede biz toplum ve esnaf olarak heyecanımızı kaybettik” diye konuştu.

“Fuar eski özelliğini kaybetti”

Fuarın günümüzde geldiği durumu değerlendiren Laçin “Eskiden Fuar açılıyor dendiğinde bütün yerel basın, siyasetçiler, milletvekillerimiz, Ege bölgemiz Fuara akın ederdi, şimdi eski fuar özelliğini kaybetmiş. Geldiği durumda sadece esnafa katkısı değil hiç bir şekilde bir şeye katkısı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanların kaygısının bitmesi lazım”

Laçin, Karabağlar’da yaşayan halkın ve esnafın sorunlarına çözüm fikirlerinde bulunarak

“Karabağlar’da bizim halka gidip sorunlarının çözümünü yerinde görmemiz lazım. Karabağlar CHP ilçe yönetimi olarak kapı kapı dolaşacağımıza halkımız emin olabilir. Esnafımız için ise yapacağım ilk iş önce güvenceye kavuşturmak olurdu.

Bu insanların kaygısının bitmesi lazım, sosyal güvencesi olması lazım. Türkiye huzur bulursa, sokaklar huzur bulursa 86 milyon huzur bulur. Biz hakikatin peşinden gideceğiz. Bütün halkımızla doğruları konuşacağız, mücadele etmeye devam” cümleleriyle konuşmasını tamamladı.