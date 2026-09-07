Son Mühür- Foça’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104üncü yıl dönümü olan 11 Eylül 2026 Cuma günü, turizmciler ile yelkencilerin ortaklaşa hazırladığı kutlamaya sahne olacak. 30'dan fazla teknenin yelken açacağı etkinlik kent sahillerini ve Atatürk Adası çevresini kapsayan güzergahta gerçekleşecek. Tekneler beyaz yelkenleriyle sonsuzluk işareti yaparak Ulu Önder Atatürk ile şehit ve gazilerimizi denizden selamlayacaklar.

MW Phokaia Beach Resort ev sahipliğinde, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı Mehmet İşler himayesinde gerçekleşecek etkinliğe Foça Yelken Grubu üyeleri ve yelkene tutku duyan tekne sahipleri katılacak. Etkinliğe Foça Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Foça Liman Başkanlığı’da destek verecek.

Bilge Durdu İşler: "Foça rüzgarın başkenti ünvanını hak ediyor"

Etkinliğin ev sahibi ETİK Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, Foça'nın binlerce yıllık bir kent ve rüzgarın evi, rüzgarın başkenti ünvanlarını sonuna kadar hak ettiğini belirterek

“Yaklaşık dört yıldır baskın şekilde yelken ve su sporlarına ayrı bir önem veriyor ve Kuzey Ege’de turizmi çeşitlendirerek spor turizmini öne çıkarıyoruz. Bu konuda çok iyi geri dönüşler aldık. Her yıl daha fazla etkinlik, daha fazla sporcu ve katılımla Türkiye Yelken dünyasının ilgisini ilçemize çektik.

Foça binlerce yıllık bir kent ve rüzgarın evi, rüzgarın başkenti ünvanlarını sonuna kadar hak ediyor. Çabalarımız bunu dünyaya tanıtma ve kabul ettirme yönünde devam ediyor. Birçok ülkeden, özellikle orta Avrupa ülkelerinden yarış ve kamp amacıyla talepler almaya ve onları Foça’da konuk etmeye başladık. Foça’nın Kurtuluş Günü’nde de böyle bir etkinliğin hem ilçemize hem turizm anlayışımıza çok uygun olacağını düşünüyorum. Katılacak tüm yelkencilerimize şimdiden teşekkür ediyorum”dedi.

Mehmet İşler: "Türkiye Yelken Ligi maratonuna başlıyoruz"

ETİK Başkanı Mehmet İşler’de geçen yıl Dünya Şampiyonası yapmış bir ilçe olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yelken şampiyonalarına daha sonraki aylarda da devam edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Turizm de dünyanın süper ligine yükselmiş bir ülke olarak sürekli kendimizi yenilemek ve geliştirmek zorundayız. Bunu tüm turizmci arkadaşlarımla birlikte değerlendiriyor, her destinasyonun, her işletmenin sahip olduğu değerleri öne çıkararak kendisini geliştirmesini, geleceğe güç ve güvenle taşımasını sağlamaya çabalıyoruz.

Foça bu anlamda rüzgarı ve denizinin uygunluğuyla yat, yelken ve su sporları konusunda büyük aşama kaydetti. Bu yıl 1 Ekim’de başlayarak Aralık Ay’ının ilk haftası sonuna kadar sürecek bir Türkiye Yelken Ligi yarış maratonuna başlıyoruz. Arka arkaya sekiz hafta sürecek bu maratonda, değişik sınıf ve kategorilerde Türkiye’nin en iyi yelkencileri Foça’da madalya ya uzanma ve milli takıma seçilme mücadelesi verecekler.

Geçen yıl Dünya Şampiyonası yapmış bir ilçe olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yelken şampiyonalarına daha sonraki aylarda da devam edeceğiz. Bu kadar yelkenle iç içe olan ve adeta ana sporu yelken olan bir ilçenin kurtuluş gününü de elbette bu muhteşem sahillerde yelken açarak ve Atamız’la, Cumhuriyet’e ve Kurtuluş’a giden yolda şehit ve gazi olanları denizden selamlayarak kutlayacağız.”