Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli’de olası afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamlı eğitim ve tatbikatlarla sürdürülüyor. Çiğli Arama Kurtarma Ekibi, doğal afetler ve özellikle deprem riskine yönelik eğitim programlarını tamamladı. AFAD İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınavlardan geçen ekip, tatbikatta gösterdiği performansla dikkat çekti.

Gerçeğini aratmayan senaryolar

Tatbikatta enkazda arama, yaralıya ulaşma, güvenli tahliye ve ekipler arası koordinasyon başlıkları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kriz anlarında hızlı refleks, disiplinli çalışma ve teknik yeterlilik ön plana çıktı.

Sadece deprem değil, tüm afetler

ÇAK, depremle sınırlı kalmayan eğitim programları kapsamında sel, heyelan ve diğer olağanüstü durumlara karşı da hazırlık yaptı. Elde edilen bilgi ve deneyimlerin sahada uygulanmasıyla ilçede afet bilincinin artırılması ve güçlü bir hazırlık altyapısı oluşturulması hedeflendi.

“En büyük gücümüz hazırlığımız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tatbikata ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Deprem gerçeğiyle yaşayan bir kentte en büyük sorumluluğumuz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. ÇAK ekibimizin aldığı eğitimler ve tamamladığı tatbikat, Çiğli’nin afetlere karşı ne kadar ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ortaya koydu. Afet anındaki ilk dakikalar hayati önem taşır. Bu bilinçle ekiplerimizi her koşula hazır tutuyoruz.”

“Ekibimizle gurur duyuyorum”

Başkan Yıldız, gönüllülük esasıyla görev yapan ekibe teşekkür ederek, “36 kişilik arama kurtarma ekibimizle gurur duyuyorum. Çiğli’de dayanışmayı büyütmeye, afetlere karşı güçlü ve bilinçli bir kent oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.