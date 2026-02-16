İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İZBETON ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme mercek altına alındı.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu tespit üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22 şüpheli yakalandı, bir kişi aranıyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Firari olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçlaması yöneltildi

Şüpheliler hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunun yanı sıra, ticari faaliyet sırasında kooperatif yöneticileri ve şirket adına hareket eden kişilerin eylemleri kapsamında dolandırıcılık suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, 2022 yılında İZBETON’un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen bazı çalışanların hala İZBETON bünyesinde çalışıyormuş gibi gösterildiği, bu kapsamda maaş ve sigorta prim ödemelerinin yapıldığı iddia edildi.

Kişi başı 170 bin ila 200 bin lira ödeme iddiası

Yapılan incelemelerde, usulsüz şekilde ödendiği değerlendirilen tutarların kişi başına yaklaşık 170 bin ile 200 bin lira arasında değiştiği tespit edildi.

Soruşturmanın, kamu zararının boyutunun belirlenmesi ve sorumluların tespiti amacıyla çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.