Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka’da işçi maaşı krizi günden güne artıyor. DİSK Genel-İş İzmir 10 No’lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent AŞ’de çalışan işçilerin yaşadığı maaş sorununa dikkati çekti. 540 işçinin aylardır maaş alamadığını söyleyen Başkan Akdoğan, “Başkanın artık ‘borcum çok’ demesinden bıktık. İşçimizin maaşı artık ödensin” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

“Biz dayanışma içinde değiliz”

Kent AŞ işçilerinin yıllardır tam maaş alamadığı vurgulayan Başkan Akdoğan, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak ve şubat aylarına ait maaşların hala ödenmediği söyledi. Akdoğan, “Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ’de 540 kişi çalışıyor. Her hafta 5 bin lira, 7 bin lira ödeme yapılıyor. Geçen cuma haziran ayı tamamlandı; haziran ayı 8 ila 9 taksitte ödendi. Şu anda 7 aylık maaşımız içeride. Belediye başkanı mecliste “dayanışma içindeyiz” dedi ama biz dayanışma içinde değiliz. Bu süre zarfında arkadaşlarımız kendi işlerini yapmaya devam ediyor ama belediyenin 2,5 yıldır “borcum çok” demesinden bıktık” ifadelerini kullandı.

“Aileler boşanma noktasına geldi”

Ayrıca iki yıl önceye ait toplu iş sözleşmesi farklarının da işçilere yatırılmadığı belirtildi. Akdoğan, “Artık bu durum sadece rakamlardan da ibaret değil. Maaşlarını alamayan işçilerimiz çocuklarına harçlık veremiyor, ailelerinde ise huzur kalmadı. Yaşananlar nedeniyle bazı aileler boşanma noktasına geldi. Çok sayıda işçimizin ise icralarla mücadele ettiğini biliyoruz. Parasız emek olmaz. İşçimiz harçlık değil artık tam maaş istiyor” dedi.

“CHP artık duruma el atmalı”

Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ emekçilerinin Karşıyaka halkına hizmet etmeyi sürdürdüğünün de altını çizen Başkan Akdoğan, “540 kişi mağdur, hakkımızı istiyoruz. CHP yardım etmeli, artık duruma el atmalı” çağrısı yaptı.

"Çözülene kadar eylemlerimiz devam edecek"

Şube Sekreteri Güntay Kıray da “Yönetimle yaptığımız görüşmelerde sürekli bir geçiştirme var. Her görüşmede ‘Çözeceğiz’ diyorlar ama şimdiye kadar herhangi bir çözüm üretilmedi. Tefeciye düşen, evlerine haciz gelen, yaşanan sorunlar nedeniyle evlerinde huzur kalmayıp boşanma aşamasına gelen arkadaşlarımız var. Biz arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız. Arkadaşlarımız maaşlarını alana kadar her gün alanda olacağız. Biz artık kalıcı bir çözüm istiyoruz. Çözülene kadar da eylemlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.