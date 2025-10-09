İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde, bakım ve onarım halindeki bir geminin henüz bilinmeyen bir sebeple yan yatması sonucu elim bir iş kazası yaşandı. Olayda, gemi üzerinde görevli yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza, tersane sahası içinde demirli bulunan bir geminin aniden ağır bir şekilde yana yatmasıyla meydana geldi. Gemi üzerindeki denge kaybı nedeniyle yaşanan bu durum, çalışma ortamında büyük bir tehlikeye yol açtı. İhbarın alınması üzerine, olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve tersane güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, geminin yana yatmasının ardından oluşabilecek yeni tehlikeleri bertaraf etmek ve kazazedelere ulaşmak için koordineli bir çalışma başlattı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Özellikle yana yatan geminin iç kısımlarında ve çevresinde mahsur kalan ya da yaralanan başka işçinin olup olmadığına dair kapsamlı bir arama kurtarma çalışması yürütüldü. Yapılan ilk incelemelerde, yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir işçinin yaşanan kaza neticesinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.