Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Rams Park Arena'da oynanan zorlu mücadelede sarı kırmızılılar; Abdulkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Lemina'nın golleri ile sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Konuk ekip Kasımpaşa'nın tek golü ise 68. dakika Rak - Sakyi'nin ayağından geldi.

Galatasaray kızardı

Öte yandan 68. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira rakibine yaptığı müdahale kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılar, yaklaşım yarım saat 10 kişi mücadele etti.

Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Emre Belözoğlulu Kasımpaşa, bu sezonki ilk mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.