Elinde altın ve dolar olanlar dikkat! İslam Memiş yıl sonunda kazandıracak yatırımı açıkladı

Dünya genelindeki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları hareketlendirmeye devam ediyor. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan ani yükselişler ile döviz kurlarındaki tarihi zirveler, piyasaların odak noktası haline geldi. Küresel çaptaki diplomasi trafiği ve petrol fiyatlarındaki dengesizlikler sürerken, birikimlerini yönlendirmek isteyen vatandaşlar uzman değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Bu süreçte piyasaların nabzını tutan Finans Analisti İslam Memiş, yatırım araçlarının geleceği hakkında önemli sinyaller verdi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE REKORU ZORLUYOR
Gram altın, günün erken saatlerinde 7 bin 5 lira seviyesini görerek piyasalarda dikkat çekti. Güncel verilere bakıldığında gram altın 6 bin 918 lira civarında alıcı bulmaya devam ediyor. Gümüş cephesinde de benzer bir ivme gözlenirken, onsu 81 doları test eden gümüş şu sıralar 79,94 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada ise gram gümüş 116,31 liralık zirvesinin ardından 114,96 lira seviyelerinde seyrediyor.
DÖVİZ KURLARINDA TARİHİ ZİRVE YENİLENDİ
Küresel gerilimlerin yansıması döviz piyasasında da kendini net bir şekilde gösterdi. Dolar ve euro, hafta ortasında yukarı yönlü sert bir hareket sergiledi. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 44,75 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini kaydetti. Benzer bir yükseliş grafiği çizen Euro/TL ise 52,85 seviyesini gördükten sonra gün içinde 52,76 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR
Piyasaların mevcut durumunu Haber Global ekranlarında değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, dalgalı seyreden fiyatlamalara karşı yatırımcıları uyardı. Kısa vadeli işlemler konusunda risklere işaret eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkes haberi geldi,15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını ifade etmiştik. Ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Altın gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Kalıcı bir anlaşma gelmeden her gün bu oynaklık devam edecektir. O yüzden kısa vadeli ve kaldırıçlı işlemlerden uzak durmak lazım."
Küresel piyasalarda ülkelerin dolar yerine farklı para birimlerine yöneldiğini belirten Memiş, özellikle Çin'in bu durumu değerlendirerek altın alımlarını artırdığına dikkat çekti. Memiş, bankaların altın talebinin sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Geleceğe dair altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu. Çin'in elindeki doları çıkarıp altına dönüyor olması konusunda da Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin Yuanı'nı tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Altın alımlarına devam ediyor. Bankalardaki 676 tonluk altının 22.5 tonu yurt dışı yerleşiklere ait. Bu yüzde 3.3'e tekabül ediyor."
MERKEZ BANKASI KARARI ÖNCESİ BEKLENTİLER
Altın fiyatlarının uzun vadedeki yönü hakkında da konuşan Memiş, yukarı yönlü beklentilerin korunduğunu aktardı. Belirsizlik ortamında tahmin yapmanın zorlaştığını dile getiren analist, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Altın kısa kısa vadeli dalgalanmalar olsa da altının uzun vadede (gümüş ve diğer metaller de dahil) yine yukarı yönlü hareketler destekleniyor. FED'in piyasa politikalarındaki makas değişikliğini savaşla birlikte bekliyorduk. TCMB 22 Nisan'da bir faiz kararı açıklayacak. Daha önceden tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şuanda tahmin edilen bir piyasa yok. Piyasalar için 1 gün bile artık çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım. Merkez Bankası o günkü koşullara göre cevap verecek."
UZUN VADELİ YATIRIMCILAR İÇİN YIL SONU TAHMİNLERİ
Borsa, döviz ve petrol piyasalarına ilişkin gelecek senaryolarını da paylaşan Memiş, uzun vadeli yatırım stratejisi arayan vatandaşlar için yıl sonu öngörülerini sıraladı. Memiş, euro yatırımı ve borsa beklentileri hakkında şunları söyledi:
"Borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16.000 puan seviyesinde, 20.000 puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor. Ara ara satışlar olacaktır savaş ortamında. Döviz tarafında aman aman bir yükseliş beklemiyoruz. Euroyu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Altın gümüş tarafında yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz."
Petrol fiyatlarının geleceği hakkında da konuşan uzman isim, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Petrol en iyi rakam savaş bitse dahi 80 dolar olarak görüyorum. 80'in aşağısı zor gibi düşünüyorum. Geleceği planlamak biraz daha mantıklı gibi geliyor."