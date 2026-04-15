Bankada parası olanlar için altın dönem resmen başladı! O tutarın getirisi asgari ücrete fark attı

VADELERE GÖRE RAKAMLAR NETLEŞTİ



Piyasada oluşan son tablo incelendiğinde, en yüksek getirilerin altı ay ile bir yıl arasındaki vadelerde toplandığı görülüyor. Bir aylık periyotta oranlar yüzde 40 seviyesindeyken, altı aya kadar olan vadelerde bu rakam yüzde 43,52'ye ulaşıyor. Bir yıllık zaman diliminde oranlar yüzde 43,49 düzeyinde seyrederken, daha uzun vadeli yatırımlarda ortalama yüzde 37,78 oranları izleniyor.