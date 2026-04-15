Bankada parası olanlar için altın dönem resmen başladı! O tutarın getirisi asgari ücrete fark attı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğindeki ekonomi yönetiminin uyguladığı para politikaları, bankacılık sektöründeki dengeleri değiştirdi. Türk Lirası varlıklarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu rekabetçi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Piyasada oluşan yeni tabloda, özellikle kısa vadeli mevduat hesapları en çok tercih edilen finansal araçlar arasında ilk sıralara yükseldi. Eldeki nakit birikimin enflasyon karşısında değerini koruması ve ek gelir sağlaması amacıyla yatırılan tutarların aylık kazancı, dikkat çekici seviyelere ulaştı.
KISA VADEDE YÜZDE 40 BARAJI AŞILDI
Bankaların uyguladığı oranlar, müşterilerin tercih edeceği vade süresi ve kurumun yapısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir aya kadar olan kısa vadeli değerlendirmelerde faiz oranlarının yüzde 40'ın üzerine çıkması, nakit tutan vatandaşların rotasını hızlıca banka şubelerine çevirmesini sağladı. Özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki rekabetin belirginleşmesiyle birlikte, 1 milyon liralık birikimin sadece otuz iki günlük vade sonundaki net getirisi asgari ücret miktarını aştı.
VADELERE GÖRE RAKAMLAR NETLEŞTİ
Piyasada oluşan son tablo incelendiğinde, en yüksek getirilerin altı ay ile bir yıl arasındaki vadelerde toplandığı görülüyor. Bir aylık periyotta oranlar yüzde 40 seviyesindeyken, altı aya kadar olan vadelerde bu rakam yüzde 43,52'ye ulaşıyor. Bir yıllık zaman diliminde oranlar yüzde 43,49 düzeyinde seyrederken, daha uzun vadeli yatırımlarda ortalama yüzde 37,78 oranları izleniyor.
Kamu bankalarının sunduğu faizler ise genel olarak yüzde 36 ile 41 bandında şekilleniyor. Özel sermayeli bankalarda bu oranların yüzde 45 seviyesine tırmanması vade sonundaki net kazançları ciddi şekilde artırıyor.
İŞTE BANKA BANKA 1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ
Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında bankaların sunduğu net kazanç tutarları geliyor. Mevcut oranlarla 1 milyon liralık bir yatırımın 32 günlük vade sonundaki net kazancı bankalara göre şu şekilde sıralanıyor:
QNB Finansbank yüzde 35 oranla 25 bin 315 lira,
HSBC yüzde 37 oranla 26 bin 761 lira,
ING Bank yüzde 37,5 - 40 aralığıyla 27 bin 123 ile 29 bin 340 lira arası,
Türkiye İş Bankası yüzde 38,5 oranla 27 bin 846 lira,
Garanti BBVA yüzde 39 oranla 28 bin 208 lira,
Kuveyt Türk yüzde 39,16 oranla 28 bin 323 lira,
Yapı Kredi yüzde 39,5 oranla 28 bin 569 lira,
Akbank yüzde 39,75 oranla 28 bin 750 lira,
DenizBank yüzde 40,75 oranla 29 bin 473 lira,
TEB yüzde 42 oranla 30 bin 829 lira,
Türkiye Finans yüzde 42,5 oranla 31 bin 201 lira,
Odeabank yüzde 43 oranla 31 bin 574 lira,
Vakıf Katılım ise yüzde 44 oranla 32 bin 320 lira net getiri sağlıyor.
YATIRIMCILAR İÇİN EK GELİR KAPISI
Ortaya çıkan rakamlar, birikimlerini bankalarda değerlendiren vatandaşların aylık bazda asgari ücretin yaklaşık iki katına kadar ulaşabilen bir ek gelir elde ettiğini ortaya koyuyor. Sıkı para politikasının devam etmesi öngörülen süreçte, mevduat faizlerindeki bu yüksek seyirin tasarruf sahipleri için cazibesini koruması bekleniyor.
Not: Haberde yer alan veriler bilgilendirme amaçlı olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.